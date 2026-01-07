Гурцкая объяснил, почему экс-президенту РПЛ Хачатурянцу не дают управлять «Спартаком»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, что Ашота Хачатурянца не берут в руководство «Спартака».

– Его просто никто туда не подпустит заниматься чужими деньгами. Я не имею ничего против Ашота Рафаиловича. Во-первых, не знаю, что он может. Во-вторых, не знаю, сильно ли он в теме, чтобы за год вывести команду в лидеры.

Но ему надо туда приходить со своими деньгами. Никто не даст играться чужими. Это игрушка «Лукойла», они сами будут в нее играть. Если ее кто-то купит, с удовольствием, может быть, отдадут и кто-то будет делать своими деньгами.

– Есть ли у Хачатурянца столько денег?

– Не знаю его финансовое состояние. Скептически высказался об этом только потому, что никто не подпустит его играть в эту игрушку чужими деньгами. Пока он не придет с деньгами, клубом будет заниматься «Лукойл».

Но это и абсолютно справедливо. Хачатурянц чересчур сильная фигура. Им («Лукойлу») нужно было нанять хороших футбольных менеджеров, а не тех, кто занимался заправкой или нефтяным заводом.

Если бы они привели команду Рыскина, команду Ткаченко – тех, кто погружены в футбол и знают про футбол все, я был бы счастлив.