  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая объяснил, почему экс-президенту РПЛ Хачатурянцу не дают управлять «Спартаком»

Гурцкая объяснил, почему экс-президенту РПЛ Хачатурянцу не дают управлять «Спартаком»

7 января, 15:55
3

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, что Ашота Хачатурянца не берут в руководство «Спартака».

– Его просто никто туда не подпустит заниматься чужими деньгами. Я не имею ничего против Ашота Рафаиловича. Во-первых, не знаю, что он может. Во-вторых, не знаю, сильно ли он в теме, чтобы за год вывести команду в лидеры.

Но ему надо туда приходить со своими деньгами. Никто не даст играться чужими. Это игрушка «Лукойла», они сами будут в нее играть. Если ее кто-то купит, с удовольствием, может быть, отдадут и кто-то будет делать своими деньгами.

– Есть ли у Хачатурянца столько денег?

– Не знаю его финансовое состояние. Скептически высказался об этом только потому, что никто не подпустит его играть в эту игрушку чужими деньгами. Пока он не придет с деньгами, клубом будет заниматься «Лукойл».

Но это и абсолютно справедливо. Хачатурянц чересчур сильная фигура. Им («Лукойлу») нужно было нанять хороших футбольных менеджеров, а не тех, кто занимался заправкой или нефтяным заводом.

Если бы они привели команду Рыскина, команду Ткаченко – тех, кто погружены в футбол и знают про футбол все, я был бы счастлив.

  • Хачатурянц руководил РПЛ с 2021 по 2022 год.
  • О его переговорах со «Спартаком» сообщалось в октябре.
  • Хачатурянц публично говорил, что болеет за «Спартак».

Гурцкая: «Только один российский тренер даст в «Спартаке» гарантированный результат»
Гурцкая аргументировал, почему Карседо не подходит «Спартаку»
Гурцкая назвал условие для ухода из «Спартака» топ-менеджера Жданова
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Хачатурянц Ашот Гурцкая Тимур
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Project Бабангида
1767793647
ну если цель проекта - шашлычная, то Ашот как ник то подойдёт
Ответить
NewLife
1767797400
Бред !
Ответить
Император Бомжей
1767802345
Гурцкая шарит в бизнесе, крупном бизнесе, у него есть пара точек, по продаже помидоров, прямой конкурент Лукойла, возможно скоро и выкупит Спартак)))
Ответить
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
Конте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
Игроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
Баринов пройдет медосмотр с «Локомотивом»
10:28
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
В ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
Гонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
Гонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
Дивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
9
Все новости
