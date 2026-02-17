«Еле-еле уговорили»: легионер «Локомотива» настаивал на зимнем уходе из клуба

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о несостоявшемся уходе Сесара Монтеса из «Локомотива».

«Бешикташ» пытался купить мексиканца за 7+2 млн евро.

«Локо» отклонил предложение турок.

Сообщалось, что 28-летний футболист пригрозил саботажем тренировок из-за срыва трансфера.

«Все знают, как он остался. Он под честное слово остался сейчас. Он хотел уходить зимой, его еле-еле сейчас уговорили остаться просто до лета.

У него контракт длительный, но с немотивированным иностранцем никто бороться не хочет.

И тут же привели пример, как он уходил из «Альмерии» – шантажом и угрозами. У стороны Монтеса это проверенная тактика», – заявил Гурцкая.