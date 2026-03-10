  Гурцкая – о 2-м пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Оренбургом»: «Позор футбола»

Гурцкая – о 2-м пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Оренбургом»: «Позор футбола»

10 марта, 22:52
9

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что судьи не имели оснований для назначения пенальти в концовке матча 20-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом».

  • Игру обслуживал арбитр Сергей Цыганок.
  • На 94-й минуте он дал пенальти в пользу «Зенита».
  • Андрей Мостовой пробил в перекладину.
  • В итоге петербуржцы проиграли со счетом 1:2.

«Для меня это вообще не пенальти. Одновременно они до мяча добираются, и мяч крутится только потому, что они вдвоeм к нему прикоснулись.

Такое вращение у мяча, потому что два человека одновременно прикоснулись к нему. Если бы один первым коснулся, мяч бы не стал закручиваться.

Это чисто легковесный пенальти, который надо очень сильно хотеть, чтобы поставить. Такие пенальти ставить – это позор футбола. Потому что нет мяча, мяч в борьбе.

Это вообще не тот эпизод, когда Боселли подбил игрока ЦСКА. Вообще другой эпизод», – сказал Гурцкая.

Еще по теме:
Гурцкая – о «Рубине»: «Они завалятся, «Ахмат» их съест»
Гурцкая назвал виновного в поражении «Спартака» от «Зенита» 10
Гурцкая объяснил поведение Талалаева в конце матча с ЦСКА 8
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Гурцкая Тимур
Комментарии (9)
Persona_non_Grata
1773173511
ЗПРФ !...
BRO_football
1773174309
Ага. Ещё скажите, что Краснодар, ЦСКА, Локомотив, Балтика специально очки потеряли, чтобы Зенит на первое место вышел.
FWSPM
1773179629
перенос под угрозой... свистуны сделали все что могли
алдан2014
1773188237
Зениту уже столько подсушивают,что говорить устали. А как иначе,если в рфс бывшие зенитчики уже много лет,судьи заинтересованы немножко свистеть как надо. Это не увидеть может только слепой. Это не только в матчах зенита,но и конкурентов. Ненавязчиво свистят как нужно.
Дубина
1773204164
И снова ни кому то а аль бзяниту((( Позор. ЗПРФ
Good_win_ФКСМ
1773212236
Гурцкая после субботы скажет, что этот пенальти еще был железным по сравнению с теми, что бом.жам дадут бить в следующем туре...
Strig
1773724357
шоу ПЕНДАЛЬ - это было только начало!
Главные новости
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
1
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
3
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
7
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
9
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
6
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
Все новости
Все новости
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
6
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
«Крылья Советов» расстанутся с легионером, играющим за команду с 2022 года
11:54
Жирков отметил рост цен на продукты и табак для кальяна
11:42
27
Тюкавин раскрыл, в чем уникальность подхода Гусева к игрокам в «Динамо»
10:46
8
