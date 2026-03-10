Гурцкая – о 2-м пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Оренбургом»: «Позор футбола»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что судьи не имели оснований для назначения пенальти в концовке матча 20-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом».

Игру обслуживал арбитр Сергей Цыганок.

На 94-й минуте он дал пенальти в пользу «Зенита».

Андрей Мостовой пробил в перекладину.

В итоге петербуржцы проиграли со счетом 1:2.

«Для меня это вообще не пенальти. Одновременно они до мяча добираются, и мяч крутится только потому, что они вдвоeм к нему прикоснулись.

Такое вращение у мяча, потому что два человека одновременно прикоснулись к нему. Если бы один первым коснулся, мяч бы не стал закручиваться.

Это чисто легковесный пенальти, который надо очень сильно хотеть, чтобы поставить. Такие пенальти ставить – это позор футбола. Потому что нет мяча, мяч в борьбе.

Это вообще не тот эпизод, когда Боселли подбил игрока ЦСКА. Вообще другой эпизод», – сказал Гурцкая.