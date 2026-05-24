«Зенит» собрался продать легионера

«Зенит» хочет найти новую команду полузащитнику Ду Кейросу.
Бразилец провел этот сезон в «Оренбурге» на правах аренды.
Ду Кейрос не входит в планы петербугского клуба, также в команде освобождают легионерские места.
Сам игрок стремится продолжить карьеру в России и рассчитывает на зарплату около 1 миллиона евро в новом клубе.
В этом сезоне 26-летний бразилец провел за «Оренбург» 29 матчей, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.
- Срок контракта Ду Кейроса с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года.
Источник: Legalbet