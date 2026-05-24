Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» собрался продать легионера

Сегодня, 13:02
4

«Зенит» хочет найти новую команду полузащитнику Ду Кейросу.

Бразилец провел этот сезон в «Оренбурге» на правах аренды.

Ду Кейрос не входит в планы петербугского клуба, также в команде освобождают легионерские места.

Сам игрок стремится продолжить карьеру в России и рассчитывает на зарплату около 1 миллиона евро в новом клубе.

В этом сезоне 26-летний бразилец провел за «Оренбург» 29 матчей, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.

  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.
  • Срок контракта Ду Кейроса с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года.

Еще по теме:
Символическая сборная сезона РПЛ по версии WhoScored 5
В «Зените» анонсировали встречу с Миллером по трансферам 2
Андраде трогательно попрощался с «Балтикой» после ухода в «Зенит» 3
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Ду Кейрос
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
власик
1779619122
Не, передумал ! Legalbet такой же помоечный источник, как сам бомбардир
Ответить
Garrincha58
1779620356
с учётом лимита его никто у нас не купит
Ответить
lejnin
1779620651
Ну может уже сейчас в Реал перейдёт, сколько можно ждать 😀
Ответить
Бумбраш
1779623735
Ща Рыловна его в барсу или арабам за 50 сплавит)) набрали угля, теперь не знают куда деть
Ответить
Главные новости
«МЮ» вернулся к кандидатуре вингера «Милана»
14:49
Раскрыты гонорары судей суперфинала Кубка России
14:36
2
Дзюба назвал страну, в которой продолжит карьеру
14:16
5
Бышовец сказал, у кого больше шансов в суперфинале Кубка – у «Спартака» или «Краснодара»
13:55
3
Определился соперник «Баварии» в Суперкубке Германии
13:41
Кейн за 3 года в «Баварии» вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба
13:19
«Зенит» собрался продать легионера
13:02
4
Трушечкин – о назначении Шварца в «Динамо»: «Этикетка решает, маде ин не здеся»
12:50
4
Гвардиола сказал, возглавит ли он сборную Англии
12:41
1
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
12:29
5
Все новости
Все новости
Агент рассказал, есть ли у «Зенита» интерес к защитнику «Спартака»
15:07
1
Бояринцев сказал, кто из игроков «Спартака» подходит для топ-5 лиг
14:27
ФотоИгрок 3-й лиги Германии заинтересовал два клуба РПЛ
14:07
«Зенит» собрался продать легионера
13:02
4
Трушечкин – о назначении Шварца в «Динамо»: «Этикетка решает, маде ин не здеся»
12:50
4
Переход Батракова в «ПСЖ» назвали счастьем для всех
12:18
5
Мостовой сказал, сколько еще лет Дзюба сможет играть в РПЛ
11:42
1
Защитник «Ротора»: «Преступник от футбола отменил наш гол»
10:36
3
Шаронов высказался о будущем в «Динамо»
10:26
ФотоВ «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
09:52
1
Стало известно, почему ЦСКА медлит с назначением Игдисамова
09:22
7
Легионер «Спартака» определился со своим будущим в клубе
08:54
1
Обращение «Акрона» к Дзюбе по случаю его ухода
00:47
2
Клуб РПЛ остался без тренера
00:39
5
«Могу пивка попить и в баню пойти, когда хочу»: Смолов – об окончании карьеры
Вчера, 23:57
2
Парфенов считает, что «Ротор» оплевали
Вчера, 23:33
2
Интервью Березуцкого после ответного стыка «Урала» с «Динамо Мх»
Вчера, 23:25
1
Символическая сборная сезона РПЛ по версии WhoScored
Вчера, 23:09
5
Представитель Дзюбы прояснил, продолжит ли Артем карьеру
Вчера, 22:37
Заявление владельца «Акрона» об уходе Дзюбы
Вчера, 22:31
1
Тренер «Ротора» обвинил судей в отмене чистого гола
Вчера, 22:03
8
«Спартаку» предложили взять Дзюбу
Вчера, 21:54
3
Тренера ЦСКА мог забрать другой клуб РПЛ
Вчера, 21:46
5
Экс-судья ФИФА высказался об отмене второго гола «Ротора»
Вчера, 21:30
9
В «Зените» анонсировали встречу с Миллером по трансферам
Вчера, 21:12
2
Дзюба сообщил, остается ли в «Акроне»
Вчера, 20:45
4
РПЛ. «Акрон» проиграл «Ротору» (0:1), но сохранил место в лиге
Вчера, 20:31
10
ВидеоИзвестен пол 6-го ребенка Карпина
Вчера, 20:14
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 