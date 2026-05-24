Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Трушечкин – о назначении Шварца в «Динамо»: «Этикетка решает, маде ин не здеся»

Трушечкин – о назначении Шварца в «Динамо»: «Этикетка решает, маде ин не здеся»

24 мая, 12:50
7

Комментатор Роман Трушечкин высказался о назначении Сандро Шварца главным тренером «Динамо».

Он отреагировал на реплику другого комментатора Тимура Журавеля: «Шварц снова в «Динамо» – это очень интригующая история. И показывающая, что нашим тренерам надо учиться дальше».

«Это непобедимо. Это на уровне «верю – не верю», где «верю» – потому что верю, а «не верю» – потому что не верю. В каменных, непробиваемых тайнах этих установок не разобраться даже британским ученым.

Шварц смягченным, но все же чисто политическим жестом оставил «Динамо» в 2022-м. После этого везде уныло провалился. Но ему учиться уже ничему не надо, он же иностранный специалист.

Гусев, пылая волей к работе, подхватил команду в разобранном состоянии после творчества другого иностранного специалиста из штаба Карпина; Гусев, воспитавший классное поколение молодежи, всегда верный клубу, отправлен «учиться дальше».

Удел своих – вечно сидеть за партой. Удел пришлых – быть целованными во все места и всегда с поклонами принимаемыми хлебосольной футбольной Русью. Кто первым забил 100 голов в Лиге чемпионов?

Потому что этикетка. Маде ин не здеся. Знаю, проходил, прожил: вкладыши жвачки, импортные пивные пробки. Сетчатая бейсболка УСА Калифорния. Ранние турецкие свитера темно-зеленой нити. «Дисаронно» амаретто. Этикетка решает», – написал Трушечкин.

  • 22 мая «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера команды. Он сменил на этом посту Ролана Гусева.
  • В этом сезоне бело-голубые заняли 7-е место.

Еще по теме:
Шаронов высказался о будущем в «Динамо»
Символическая сборная сезона РПЛ по версии WhoScored 5
«Динамо» поставило задачу перед Шварцем. 14
Источник: телеграм-канал «комментатор Трушечкин»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро Гусев Ролан
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1779617322
) Браво, Рома.
Ответить
Интерес
1779617376
Ну хоть один не "евроковрик" для отдыха. "Верую ибо бессмысленно".
Ответить
CSKA471
1779621227
В точку
Ответить
rash1959
1779623863
Нагородил - хе* поймёшь. Жёсткое похмелье у журавля.
Ответить
Fju-2
1779630304
Правильно, нафиг этот забугорный футбол. Есть же православные городки и лапта! Ах блин, православие же тоже не наша вера.
Ответить
mab1011
1779630984
Если и брать Шварца в Динамо, то только на бесплатный контракт по отработке своего позорного бегства... Как можно принимать предателя?
Ответить
Главные новости
Дзюба и Кокорин могут воссоединиться в европейском клубе
15:10
ФотоИгрок «Спартака» перекрестился перед Дюковым
14:21
8
Воспитанник ЦСКА Помазун спел гимн «Спартака» после победы в Кубке
14:07
11
ФотоСемак, Зырянов и Миллер встретились в Петербурге
13:57
9
Губерниев отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Спартак»
13:40
6
Карседо хочет пригласить Эмери в Россию
13:28
ФотоЖена Сафонова показала, что вратарь «ПСЖ» ест на ужин
13:19
11
Уволенный из ЦСКА Челестини договорился с новым клубом
13:09
1
Зобнин ответил, стоило ли Соболеву уходить из «Спартака»
12:50
8
«Ты едешь играть на чемпионат мира?» Как в «МЮ» отреагировали на вызов Ибрагимова в сборную России
12:36
3
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ отказался от Дзюбы
14:53
1
Легенда «Рубина» Карадениз близок к возвращению в российский футбол
14:41
Титов высказался о том, что Аршавин болел за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
13:45
6
Карседо хочет пригласить Эмери в Россию
13:28
Зобнин ответил, стоило ли Соболеву уходить из «Спартака»
12:50
8
Алланазаров – за возвращение Дзюбы в «Спартак»: «Дом есть дом, там ждут всегда»
12:29
4
Реакция Мостового на возможный переход Дзюбы в «Спартак»
12:23
8
Пирло назвал россиянина «великим спортсменом»
12:21
1
«Мерзко это все»: Егоров – о возвращении Шварца в «Динамо»
12:10
5
ЦСКА дали совет, от кого избавиться, чтобы снова стать успешным клубом
12:06
4
Экс-форварда «Зенита» назвали самым переоцененным игроком в истории
11:55
4
Назначение Шварца в «Динамо» назвали самоунижением
11:54
1
Стало известно, кто уволил Станковича из «Спартака»
11:41
7
Халк поздравил «Зенит» с днем рождения
11:20
6
ВидеоАкинфеев назвал лучших игроков в истории ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара»
11:14
2
Позиция фанатов «Спартака» по поводу возвращения Дзюбы
11:14
11
Фото«Рубин» пошутил про разбитый Кубок «Спартака»
10:31
4
Раскрыты планы «Спартака» на летнее трансферное окно
10:23
3
ФотоЦСКА поздравил с днем рождения Гинера
10:19
2
Губерниев изменил мнение по Карседо после победы «Спартака» в Кубке
09:22
10
«Он огромный профессионал»: Кахигао высказался о переходе Дзюбы в «Спартак»
08:37
7
Бердыев – о «Спартаке»: «Если я жалею о чем-то в жизни, то как раз об этом»
08:30
24
Карпин сказал, почему Батраков и Кисляк должны уехать в Европу
00:57
6
«Акрон» рассматривает белорусского тренера
00:18
1
Генич объяснил, почему Игнашевич не возглавит ЦСКА
Вчера, 23:57
10
«Краснодар» назвали главным разочарованием сезона: «Получили золотую баранку»
Вчера, 23:48
6
Бердыев хлестко ответил Талалаеву
Вчера, 23:23
13
У Макарова есть четыре варианта продолжения карьеры в РПЛ
Вчера, 22:30
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 