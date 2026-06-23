Раскрыты требования Дзюбы при выборе нового клуба

Леонид Гольдман, представитель экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы, сообщил, что игрок готов продолжать карьеру только в РПЛ.

– Артем уже вернулся из отпуска. Пока он без клуба, поддерживает физическую форму самостоятельно.

Что касается будущего, конечно, хотелось бы как можно скорее определиться, решить вопрос до старта РПЛ, но Артем на такой стадии карьеры, когда нет необходимости в спешке.

Он может быть избирательнее при выборе нового клуба. Хотелось бы, чтобы максимально сошлись все звезды – сотрудничество было бы выигрышным как для команды, так и для Артема.

На сегодняшний день есть определенные наработки по разным направлениям. Работа идет в первую очередь с моей стороны, а Артем спокойно готовится, никуда не торопится и не нервничает.

Мы с ним виделись на днях, он сыграл за любительскую команду наших друзей из Санкт‑Петербурга, чем опять взбудоражил информационное пространство, скудное на российские новости даже во время проведения чемпионата мира.

Но если серьезно, то Артему не первый раз приходится готовиться самостоятельно, он знает, как себя подводить. Были уже сезоны, когда он, подписывая контракт, встраивался по ходу чемпионата, начинал приносить пользу с первых матчей. С этим проблем не будет.

– Где мы точно не увидим Дзюбу?

– Звонили из клубов ФНЛ, ближнего зарубежья. При всем уважении к ним, ответ с нашей стороны был отрицательным.

Артем не ставит цель найти любую команду, чтобы играть в футбол, даже за те деньги, которые его устроили бы. Артем достаточно заработал за карьеру, и финансы точно не стоят во главе угла.

На первом месте – уровень команды, чтобы она не боролась за выживание в РПЛ, а ставила более амбициозные задачи; и локация, потому что у него трое детей в Москве и ему хочется быть ближе к семье.

– А если это будет клуб, участвующий в еврокубках?

– Нет, зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, и еврокубки здесь тоже не приоритет. Как раз были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в еврокубках. Артем хочет продолжать играть только в РПЛ, это даже не обсуждается. А какой это будет клуб, посмотрим.

Трансферное окно длинное, очень много может произойти изменений и после начала чемпионата, который стартует через месяц, переходы случаются и ближе к осени.

Но мне хотелось бы как можно скорее договориться с новым клубом, при этом комфорт Артема превыше всего, поэтому торопиться точно не будем, продолжим спокойно работать над наиболее устраивающими нас вариантами.