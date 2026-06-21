Камиль Ларин оценил актерский потенциал Дзюбы

Заслуженный артист РФ, актeр театра и кино Камиль Ларин высказался о потенциальном приходе форварда Артема Дзюбы в кино.

«Дзюба в кино? Спортсмены давно пытаются быть шоуменами, сниматься в рекламах. Ради прикола Артeм мог бы где-нибудь сыграть. Пусть бы сыграл самого себя. Потом можно давать ему какую-то роль.

Почему бы Дзюбе и не попробовать себя в роли актeра? Я крайне резко отношусь к непрофессионалам, которые начинают играть в кино, но Дзюба будет естественным и органичным в кадре. Может, Артeм и найдeт какую-то роль. Он небесталанный», – сказал Ларин.