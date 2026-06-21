«Идите нахер все»: Генич ответил на критику его работы на матче ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о своей работе на игре 2-го тура ЧМ-2026 между сборными Нидерландов и Швеции (5:1). Вчера он извинился за комментирование этой встречи.

«Учитывая отклики на вчерашнюю работу, решил пересмотреть свой матч Нидерланды – Швеция. Хотя никогда игры не пересматриваю…

И что хочу сказать: идите нахер все, кто что-то предъявил. Вчерашний свой пост считаю «рефлексией», беру свои слова обратно.

Это была качественная, отличная, подготовленная работа. Пересмотрев – не имею к себе ни одной претензии. Даже с голом Гакпо. НИ ОДНОЙ.

Пишу на полном серьезе, а не потому что кому-то проиграл спор или что-то подобное. Реально, очень собой доволен пересмотрев. Недовольные коллеги – удачи. Следим за собой», – написал Генич.