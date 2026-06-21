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  • «Идите нахер все»: Генич ответил на критику его работы на матче ЧМ-2026

«Идите нахер все»: Генич ответил на критику его работы на матче ЧМ-2026

Вчера, 21:22
15

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о своей работе на игре 2-го тура ЧМ-2026 между сборными Нидерландов и Швеции (5:1). Вчера он извинился за комментирование этой встречи.

«Учитывая отклики на вчерашнюю работу, решил пересмотреть свой матч Нидерланды – Швеция. Хотя никогда игры не пересматриваю…

И что хочу сказать: идите нахер все, кто что-то предъявил. Вчерашний свой пост считаю «рефлексией», беру свои слова обратно.

Это была качественная, отличная, подготовленная работа. Пересмотрев – не имею к себе ни одной претензии. Даже с голом Гакпо. НИ ОДНОЙ.

Пишу на полном серьезе, а не потому что кому-то проиграл спор или что-то подобное. Реально, очень собой доволен пересмотрев. Недовольные коллеги – удачи. Следим за собой», – написал Генич.

  • Игровая карьера 48-летнего Генича на взрослом уровне продолжалась с 1995 по 2006 год.
  • Он выступал за дубль «Спартака», люберецкий «Торгмаш», московский «Монолит», латвийский «Вентспилс», «Химки», «Псков-2000», израильский «Маккаби Ахи» и «Амкар».
  • В составе пермяков он победил в Первой лиге в 2003 году, но в феврале 2004-го получил травму из-за которой пришлось завершить карьеру.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Чемпионат мира Генич Константин
Комментарии (15)
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ZAITZEFF2011
1782066496
Очень плохой комментатор с завышенной самооценкой.
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Император 1
1782066704
Если для тебя нормально, не значит, что для всех остальных
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VVM1964
1782067018
В концовке забыл написать - "Слава мне любимому!" 🤪
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Garrincha58
1782067403
Пошёл сам туда умник фиговый
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Интерес
1782067643
И не банят на БОМБАРДИРЕ...Видимо,зверь элитной породы. А матчи не смотрю, его работу оценить не могу.
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Muerto
1782068063
Не зря эта проститутка очкастая так похожа на попугая Кешу, слишком много якает и повторяется, а по сути - попка дурак и попа давно говном завоняла от поноса нескончаемого!
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Томик
1782069263
Да пошли все, правильно. Ты же не для болельщиков и зрителей работаешь, а для себя. Так что мы пошли. "Аве, Генич!"
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mutabor0992
1782069898
Ах ты пЯтух дырявый!!!Ты кого падла посылаешь?Почтеннейшую публику!Вафел жирный!!!Совсем уже берега попутал!p.s.Предлагаю устроить референдум и флешмоб...ГеничПятух Пшел НАХ с ТВ!!!
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NewLife
1782071174
Мне не нравится работа Генича по следующим причинам: срет в мозг статистикой, рассказывает неинтересные байки, часто неуважительно относится к игрокам или к их действиям, занимается ложным эпатажем для создания напряженной обстановки.📢
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Боцман59rus
1782074597
_ мнительная,неуравновешанная дурилка и берега теряет под мухой)))
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