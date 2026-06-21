«Идите нахер все»: Генич ответил на критику его работы на матче ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о своей работе на игре 2-го тура ЧМ-2026 между сборными Нидерландов и Швеции (5:1). Вчера он извинился за комментирование этой встречи.
«Учитывая отклики на вчерашнюю работу, решил пересмотреть свой матч Нидерланды – Швеция. Хотя никогда игры не пересматриваю…
И что хочу сказать: идите нахер все, кто что-то предъявил. Вчерашний свой пост считаю «рефлексией», беру свои слова обратно.
Это была качественная, отличная, подготовленная работа. Пересмотрев – не имею к себе ни одной претензии. Даже с голом Гакпо. НИ ОДНОЙ.
Пишу на полном серьезе, а не потому что кому-то проиграл спор или что-то подобное. Реально, очень собой доволен пересмотрев. Недовольные коллеги – удачи. Следим за собой», – написал Генич.
- Игровая карьера 48-летнего Генича на взрослом уровне продолжалась с 1995 по 2006 год.
- Он выступал за дубль «Спартака», люберецкий «Торгмаш», московский «Монолит», латвийский «Вентспилс», «Химки», «Псков-2000», израильский «Маккаби Ахи» и «Амкар».
- В составе пермяков он победил в Первой лиге в 2003 году, но в феврале 2004-го получил травму из-за которой пришлось завершить карьеру.