В понедельник, 22 июня, пройдут три матча второго тура группового этапа. Уругвай встретится с Кабо-Верде, Новая Зеландия сыграет с Египтом, а Аргентина сразится с Австрией. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».
22 июня, понедельник
Уругвай – Кабо-Верде
- Начало матча: 1:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами)
- Трансляция: «Кинопоиск»
Новая Зеландия – Египет
- Начало матча: 4:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Би-Си Плэйс» (Ванкувер)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Аргентина – Австрия
- Начало матча: 20:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «AT&T Стэдиум» (Арлингтон)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»