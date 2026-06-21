В понедельник, 22 июня, пройдут три матча второго тура группового этапа. Уругвай встретится с Кабо-Верде, Новая Зеландия сыграет с Египтом, а Аргентина сразится с Австрией. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».

22 июня, понедельник

Уругвай – Кабо-Верде

Начало матча: 1:00

Групповой этап ЧМ. 2-й тур

Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами)

Трансляция: «Кинопоиск»

Новая Зеландия – Египет

Начало матча: 4:00

Групповой этап ЧМ. 2-й тур

Стадион: «Би-Си Плэйс» (Ванкувер)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Аргентина – Австрия