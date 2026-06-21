Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Кабо-Верде состоится 22 июня 2026 года. Встреча пройдет в Майами на стадионе «Хард Рок», начало – в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Уругвай

Сборная Уругвая в 2026 году провела 3 матча и все завершила вничью. В рамках подготовки к ЧМ-2026 подопечные Марсело Бьелсы разошлись миром с Англией (1:1) и Алжиром (0:0).

На старте мундиаля уругвайцы, владея огромным преимуществом, не смогли дожать Саудовскую Аравию – 1:1. Южноамериканцы нанесли 27 ударов (10 в створ), пожали 14 угловых (против 4), но ушли от поражения лишь на 80-й минуте благодаря голу Араужо.

Кабо-Верде

Сборная Кабо-Верде на старте мундиаля сотворила самую громкую сенсацию, сыграв вничью с Испанией – 0:0. Главным героем стал 40-летний голкипер Возинья, сделавший 7 сэйвов. Всего же испанцы нанесли 27 ударов и наиграли на 2,10 xG – против 6 ударов и 0,21 xG у подопечных Бубишты.

Весной 2026 года Кабо-Верде провела 4 матча, в которых разгромила Бермудские острова (3:0) и Сербию (3:0), победила по пенальти Финляндию (1:1, пен. 4:2) и проиграла Чили (2:4).

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят очевидным фаворитом сборную Уругвая, но Кабо-Верде не привыкать выходить на матч в роли андердога. Основные рынки – в таблице.

Рынок Бетсити Фонбет Победа Уругвая 1.43 1.43 Ничья 4.40 4.30 Победа Кабо-Верде 8.70 9.00 Двойной шанс: Уругвай не проиграет 1.07 1.06 Двойной шанс: Кабо-Верде не проиграет 2.90 2.85 Тотал меньше 2.5 1.64 1.60 Тотал больше 2.5 2.28 2.35 Фора Уругвая (–1,5) 2.40 2.40 Фора Кабо-Верде (+1,5) 1.58 1.55

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Из 8 последних матчей сборная Уругвая забила больше 1 гола лишь однажды – в контрольной игре с Узбекистаном. Форма Дарвина Нуньеса вызывает большие вопросы, Федерико Виньясу не хватает класса, а Луис Суарес в сборную так и не вернулся. Вся надежда на Вальверде и просветление вингеров, как случилось с Араужо в первом туре.

Кабо-Верде не пропускает в 5 из 8 последних матчей. До игры с Испанией такое достижение можно было списать на класс соперников, но не сейчас. Бубишта наверняка сделает ставку на схему 4-2-3-1, которая принесла его команде историческое очко на старте ЧМ. Еще одна ничья более чем устроит Кабо-Верде.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Уругвай остается фаворитом за счет более высокого класса и территориального преимущества, которое он почти наверняка получит по ходу матча. Однако проблемы в атаке и организованная оборона Кабо-Верде, уже остановившая Испанию, намекают на непростой сценарий. Логичнее всего ожидать победу Уругвая за кф. 1.43-1.45, но без разгрома.

Тоталы

Уругвай в последних матчах редко забивает больше одного-двух голов. Команда Бьелсы действует достаточно прямолинейно и не всегда эффективно в атаке. Сборная Кабо-Верде умеет закрываться и уже показала, что может сдерживать топ-соперников. Игра может получиться плотной и осторожной, где номинальные гости будут чаще думать о сохранности своих ворот – их вполне устроит 0:0. Поэтому наиболее обоснованный вариант – ТМ 2,5 за кф. 1.60-1.65.

Форы

Даже при игровом и территориальном преимуществе «селесте» матч вряд ли закончится с крупным счетом. Номинальные гости способны удержать минимальную дистанцию в счете, поэтому надежным выбором выглядит фора Кабо-Верде (+1,5) за кф. 1.55-1.58.

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