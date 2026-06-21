Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Кабо-Верде состоится 22 июня 2026 года. Встреча пройдет в Майами на стадионе «Хард Рок», начало – в 01:00 по московскому времени.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).
Форма команд
Уругвай
Сборная Уругвая в 2026 году провела 3 матча и все завершила вничью. В рамках подготовки к ЧМ-2026 подопечные Марсело Бьелсы разошлись миром с Англией (1:1) и Алжиром (0:0).
На старте мундиаля уругвайцы, владея огромным преимуществом, не смогли дожать Саудовскую Аравию – 1:1. Южноамериканцы нанесли 27 ударов (10 в створ), пожали 14 угловых (против 4), но ушли от поражения лишь на 80-й минуте благодаря голу Араужо.
Кабо-Верде
Сборная Кабо-Верде на старте мундиаля сотворила самую громкую сенсацию, сыграв вничью с Испанией – 0:0. Главным героем стал 40-летний голкипер Возинья, сделавший 7 сэйвов. Всего же испанцы нанесли 27 ударов и наиграли на 2,10 xG – против 6 ударов и 0,21 xG у подопечных Бубишты.
Весной 2026 года Кабо-Верде провела 4 матча, в которых разгромила Бермудские острова (3:0) и Сербию (3:0), победила по пенальти Финляндию (1:1, пен. 4:2) и проиграла Чили (2:4).
Коэффициенты букмекеров
Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят очевидным фаворитом сборную Уругвая, но Кабо-Верде не привыкать выходить на матч в роли андердога. Основные рынки – в таблице.
|
Рынок
|
Бетсити
|
Фонбет
|
Победа Уругвая
|
1.43
|
1.43
|
Ничья
|
4.40
|
4.30
|
Победа Кабо-Верде
|
8.70
|
9.00
|
Двойной шанс: Уругвай не проиграет
|
1.07
|
1.06
|
Двойной шанс: Кабо-Верде не проиграет
|
2.90
|
2.85
|
Тотал меньше 2.5
|
1.64
|
1.60
|
Тотал больше 2.5
|
2.28
|
2.35
|
Фора Уругвая (–1,5)
|
2.40
|
2.40
|
Фора Кабо-Верде (+1,5)
|
1.58
|
1.55
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и игровой баланс
Из 8 последних матчей сборная Уругвая забила больше 1 гола лишь однажды – в контрольной игре с Узбекистаном. Форма Дарвина Нуньеса вызывает большие вопросы, Федерико Виньясу не хватает класса, а Луис Суарес в сборную так и не вернулся. Вся надежда на Вальверде и просветление вингеров, как случилось с Араужо в первом туре.
Кабо-Верде не пропускает в 5 из 8 последних матчей. До игры с Испанией такое достижение можно было списать на класс соперников, но не сейчас. Бубишта наверняка сделает ставку на схему 4-2-3-1, которая принесла его команде историческое очко на старте ЧМ. Еще одна ничья более чем устроит Кабо-Верде.
Кратко о главных рынках
Исход матча
Уругвай остается фаворитом за счет более высокого класса и территориального преимущества, которое он почти наверняка получит по ходу матча. Однако проблемы в атаке и организованная оборона Кабо-Верде, уже остановившая Испанию, намекают на непростой сценарий. Логичнее всего ожидать победу Уругвая за кф. 1.43-1.45, но без разгрома.
Тоталы
Уругвай в последних матчах редко забивает больше одного-двух голов. Команда Бьелсы действует достаточно прямолинейно и не всегда эффективно в атаке. Сборная Кабо-Верде умеет закрываться и уже показала, что может сдерживать топ-соперников. Игра может получиться плотной и осторожной, где номинальные гости будут чаще думать о сохранности своих ворот – их вполне устроит 0:0. Поэтому наиболее обоснованный вариант – ТМ 2,5 за кф. 1.60-1.65.
Форы
Даже при игровом и территориальном преимуществе «селесте» матч вряд ли закончится с крупным счетом. Номинальные гости способны удержать минимальную дистанцию в счете, поэтому надежным выбором выглядит фора Кабо-Верде (+1,5) за кф. 1.55-1.58.
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