Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич вновь проиграл деньги на ставках.
Перед матчем 2-го тура чемпионата мира-2026 между сборными Уругвая и Кабо-Верде Генич поставил 21500 рублей на победу Уругвая с разницей в -1,5 гола. Встреча закончилась со счетом 2:2.
«Бельгия – Иран стремный матч, туда не полезу. А вот в Уругвае уверен. Свой главный матч на ЧМ Возинья уже отыграл», – писал Генич перед встречей.
- Кабо-Верде имеет после двух туров два очка.
- В 1-м туре островитяне сыграли вничью с Испанией (0:0).
- В 3-м туре команду Бубишты ждет Саудовская Аравия.
Источник: телеграм-канал Константина Генича