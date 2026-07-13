3 самых красивых игрока полуфинала ЧМ-2026

Ведущая Okko Дарья Исаева составила список самых красивых футболистов полуфинала чемпионата мира-2026.
В тройку самых симпатичных она включила двух представителей сборной Англии: Деклана Райса и Джуда Беллингема.
Еще в рейтинг Исаевой попал Родриго Де Пауль из сборной Аргентины.
- Первый полуфинал Франция – Испания состоится завтра, 14 июля.
- На следующий день встретятся Англия и Аргентина.
- Финал чемпионата мира-2026 состоится 19 июля в Нью-Джерси на «Метлайфе».
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Источник: «Бомбардир»