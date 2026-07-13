3 самых красивых игрока полуфинала ЧМ-2026

Ведущая Okko Дарья Исаева составила список самых красивых футболистов полуфинала чемпионата мира-2026.

В тройку самых симпатичных она включила двух представителей сборной Англии: Деклана Райса и Джуда Беллингема.

Еще в рейтинг Исаевой попал Родриго Де Пауль из сборной Аргентины.

Первый полуфинал Франция – Испания состоится завтра, 14 июля.

На следующий день встретятся Англия и Аргентина.

Финал чемпионата мира-2026 состоится 19 июля в Нью-Джерси на «Метлайфе».

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