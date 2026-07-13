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3 самых красивых игрока полуфинала ЧМ-2026

13 июля, 14:23
3

Ведущая Okko Дарья Исаева составила список самых красивых футболистов полуфинала чемпионата мира-2026.

В тройку самых симпатичных она включила двух представителей сборной Англии: Деклана Райса и Джуда Беллингема.

Еще в рейтинг Исаевой попал Родриго Де Пауль из сборной Аргентины.

  • Первый полуфинал Франция – Испания состоится завтра, 14 июля.
  • На следующий день встретятся Англия и Аргентина.
  • Финал чемпионата мира-2026 состоится 19 июля в Нью-Джерси на «Метлайфе».

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (3)
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Чилим.
1783945340
А где рейтинг самых озабоченных ведуний нашего медиа?
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slavа0508
1783951014
Мужиков как то странно оценивать по красоте ....
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Plyash
1783953419
Дарьюшка , родная , изголодалась без мужичка ? А помощника в сумочку положить забыла ? Беда .
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