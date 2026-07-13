Артемий Лебедев едко прокомментировал отказ клуба РПЛ от его работы

Артемий Лебедев отреагировал на решение «Родины» отказаться от логотипа, который для клуба разработала его студия.

«Любой клиент в праве в нашем ресторане забронировать стол и полностью оплатить банкет, а потом передумать и пойти на вокзал, чтобы съесть там размороженную шаурму. Мы не осуждаем!» – сказал Лебедев.