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  • Артемий Лебедев едко прокомментировал отказ клуба РПЛ от его работы

Артемий Лебедев едко прокомментировал отказ клуба РПЛ от его работы

13 июля, 13:09
9

Артемий Лебедев отреагировал на решение «Родины» отказаться от логотипа, который для клуба разработала его студия.

«Любой клиент в праве в нашем ресторане забронировать стол и полностью оплатить банкет, а потом передумать и пойти на вокзал, чтобы съесть там размороженную шаурму. Мы не осуждаем!» – сказал Лебедев.

  • Ранее студия опубликовала проект, где показали идею для логотоипа клуба в виде запятой. Сообщалось, что на разработку айдентики для «Родины» потратили 115 дней.
  • Московский клуб основан в 2015 году и дебютирует в РПЛ в предстоящем сезоне.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
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Комментарии (9)
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evgevg13
1783938601
Он бы ещё многоточие полгода вымучивал. А потом удивлялся:что не так?
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Пригожин Женя
1783938701
Де ге не рат!
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mihail200606
1783939473
Старый лучше был...в целом название клуба обыграть такое сложно,на мой взгляд,но лучше старый оставить
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Интерес
1783943383
СУдя по "юмористическому тексту", денежки всё -таки схарчил! Или аванс, как минимум.А "вправе" пишется в данном случае слитно, и если это точная цитата "из творчества" потомка семейства писателей, то это совсем прискорбнее.Хуже, чем "заморожено-размороженная" шаурма на вокзале.
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Александр.Т.
1783943612
И есть же люди которые платят большие деньги за рисунок )
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Чилим.
1783945013
Запятая. Типа : казнить нельзя помиловать. Поставь в нужное место? Мог бы соответственно названию команды за пол года придумать что то более весомее.
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...уефан
1783947785
...логотип уродлив, как и сам Лебедёв...
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Mirak92
1783949196
Потому что ты питух крашеный
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