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Сутормин нашел новый клуб в РПЛ

13 июля, 13:22
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Вингер Алексей Сутормин бесплатно перейдет в «Факел».

Сейчас многократный чемпион России в составе «Зенита» проходит медосмотр в Воронеже. После этого он подпишет с новым клубом контракт до лета 2027 года.

В нем предусмотрена опция расторжения по желанию клуба. Зарплата Сутормина будет в три раза меньше, чем ранее в «Крыльях Советов».

  • В минувшем сезоне 32-летний Сутормин провел за самарцев 22 матча.
  • Зимой он получил между сборами перелом руки в матче на корпоративном турнире и больше на поле в составе «Крыльев Советов» не появлялся.
  • Помимо самарцев и «Зенита», он также играл в РПЛ за «Оренбург», «Сочи» и «Ростов».

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Факел Сутормин Алексей
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