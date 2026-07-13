Сутормин нашел новый клуб в РПЛ

Вингер Алексей Сутормин бесплатно перейдет в «Факел».

Сейчас многократный чемпион России в составе «Зенита» проходит медосмотр в Воронеже. После этого он подпишет с новым клубом контракт до лета 2027 года.

В нем предусмотрена опция расторжения по желанию клуба. Зарплата Сутормина будет в три раза меньше, чем ранее в «Крыльях Советов».