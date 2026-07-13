Объявлен приговор экс-гендиректору «Торпедо» по делу о подкупе судей

Бывший генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов приговорен к 2 годам лишения свободы по делу о подкупе арбитров.
Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Скородумов на 3 года лишен права заниматься профессиональной деятельностью.
В июне 2025 года суд заключил под стражу Скородумова и совладельца «Торпедо» Леонида Соболева по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. В октябре Соболева освободили из СИЗО.
По данным предварительного расследования, деньги от «Торпедо» получали 13 судей Первой лиги – суммы вознаграждений составляли от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
- В сезоне-2024/25 московский клуб занял 2-е место в Первой лиге и вышел в РПЛ.
- Премьер-лига исключила черно-белых из турнира до старта сезона-2025/26.
- В минувшем сезоне «Торпедо» заняло 9-е место в Первой лиге.
Источник: Спортс''