Объявлен приговор экс-гендиректору «Торпедо» по делу о подкупе судей

Бывший генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов приговорен к 2 годам лишения свободы по делу о подкупе арбитров.

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Скородумов на 3 года лишен права заниматься профессиональной деятельностью.

В июне 2025 года суд заключил под стражу Скородумова и совладельца «Торпедо» Леонида Соболева по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. В октябре Соболева освободили из СИЗО.

По данным предварительного расследования, деньги от «Торпедо» получали 13 судей Первой лиги – суммы вознаграждений составляли от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.