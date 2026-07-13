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  • Объявлен приговор экс-гендиректору «Торпедо» по делу о подкупе судей

Объявлен приговор экс-гендиректору «Торпедо» по делу о подкупе судей

13 июля, 12:29
9

Бывший генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов приговорен к 2 годам лишения свободы по делу о подкупе арбитров.

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Скородумов на 3 года лишен права заниматься профессиональной деятельностью.

В июне 2025 года суд заключил под стражу Скородумова и совладельца «Торпедо» Леонида Соболева по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. В октябре Соболева освободили из СИЗО.

По данным предварительного расследования, деньги от «Торпедо» получали 13 судей Первой лиги – суммы вознаграждений составляли от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

  • В сезоне-2024/25 московский клуб занял 2-е место в Первой лиге и вышел в РПЛ.
  • Премьер-лига исключила черно-белых из турнира до старта сезона-2025/26.
  • В минувшем сезоне «Торпедо» заняло 9-е место в Первой лиге.

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Источник: Спортс''
Россия. PARI Первая лига Торпедо Скородумов Валерий
Комментарии (9)
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Интерес
1783936827
Всего-то? Кошка говорит "мяу-мяу", а футбольная публика-"мало-мало"...
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Император 1
1783937911
Профессиональной деятельностью нужно было пожизненно запретить заниматься.
Ответить
evgevg13
1783938683
А взявшие судьи так и судят?
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Серёга-Динамовец
1783946364
А теперь ждём инфу о 13 ти судьях.. Кто посажен, кто расстрелян.
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