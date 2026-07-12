Стало известно, есть ли у «Монако» предложения по Головину

«Спартак» и «Зенит» не делали никаких предложений «Монако» по полузащитнику Александру Головину.
Хавбек сборной России тренируется вместе с монегасками и готовится к новому сезону.
В Головине заинтересованы клубы из Турции и Саудовской Аравии. Он находится в списках возможных приобретений у команд Суперлиги. Ранее также сообщалось, что одним из саудовских клубов, заинтересованных в россиянине, является «Аль-Иттихад».
Пока никто из потенциальных покупателей не выходил ни на «Монако», ни на представителей игрока. Монегаски также не озвучивали цену на футболиста.
- Из-за перелома пальца игрок пропускал последний сбор национальной команды России.
- 30-летний Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
- Он выступает за команду с лета 2018 года. Срок его контракта с монегасками рассчитан до середины 2029-го.
- Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 18 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Anar Ibrahimov