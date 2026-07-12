Стало известно, есть ли у «Монако» предложения по Головину

«Спартак» и «Зенит» не делали никаких предложений «Монако» по полузащитнику Александру Головину.

Хавбек сборной России тренируется вместе с монегасками и готовится к новому сезону.

В Головине заинтересованы клубы из Турции и Саудовской Аравии. Он находится в списках возможных приобретений у команд Суперлиги. Ранее также сообщалось, что одним из саудовских клубов, заинтересованных в россиянине, является «Аль-Иттихад».

Пока никто из потенциальных покупателей не выходил ни на «Монако», ни на представителей игрока. Монегаски также не озвучивали цену на футболиста.