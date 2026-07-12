Карпукас: «Мотивация Сперцяна в «Аль-Ахли» – явно не мечта выиграть азиатскую ЛЧ»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал уход игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

«Какие могут быть вопросы к трансферу Сперцяна? Я понимаю его. Мотивация Эдуарда – явно не мечта выиграть азиатскую Лигу чемпионов.

Я бы спокойно перешел в «Аль-Ахли» на его месте. Если бы параллельно пришло предложение из Европы – стал бы думать. Все зависело бы от команды, которая его сделала», – сказал Карпукас.