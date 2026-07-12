Карпукас: «Мотивация Сперцяна в «Аль-Ахли» – явно не мечта выиграть азиатскую ЛЧ»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал уход игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».
«Какие могут быть вопросы к трансферу Сперцяна? Я понимаю его. Мотивация Эдуарда – явно не мечта выиграть азиатскую Лигу чемпионов.
Я бы спокойно перешел в «Аль-Ахли» на его месте. Если бы параллельно пришло предложение из Европы – стал бы думать. Все зависело бы от команды, которая его сделала», – сказал Карпукас.
- Сообщалось, что сумма трансфера Сперцяна в «Аль-Ахли» из «Краснодара» составила 25 миллионов евро.
- 26‑летний полузащитник сыграл в 42 матчах за «быков» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
- Ранее Сперцяном интересовался «Аякс».
Источник: «Советский спорт»