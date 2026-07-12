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  • Карпукас: «Мотивация Сперцяна в «Аль-Ахли» – явно не мечта выиграть азиатскую ЛЧ»

Карпукас: «Мотивация Сперцяна в «Аль-Ахли» – явно не мечта выиграть азиатскую ЛЧ»

Сегодня, 14:59
3

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал уход игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

«Какие могут быть вопросы к трансферу Сперцяна? Я понимаю его. Мотивация Эдуарда – явно не мечта выиграть азиатскую Лигу чемпионов.

Я бы спокойно перешел в «Аль-Ахли» на его месте. Если бы параллельно пришло предложение из Европы – стал бы думать. Все зависело бы от команды, которая его сделала», – сказал Карпукас.

  • Сообщалось, что сумма трансфера Сперцяна в «Аль-Ахли» из «Краснодара» составила 25 миллионов евро.
  • 26‑летний полузащитник сыграл в 42 матчах за «быков» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
  • Ранее Сперцяном интересовался «Аякс».

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Локомотив Аль-Ахли Сперцян Эдуард Карпукас Артем
Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1783859114
Мотивация Сперцяна...только деньги, и больше ничего
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Пригожин Женя
1783861789
Ну да то ли Мотивация карпукаса сидеть в закрытом чемпионате и мечтать о газовом бабле зенита!! Это просто верх карьеры! Уж лучше в азиатской лч играть, чем в непонятно за что и зачем!
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andrei-sarap-yandex
1783871138
дурак КАРПУКАС..сиди как ТИКНИЗЯН за копейки продали и мелочь получает....о семье надо думать а не о клубе
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