Назван самый футбольный город России

Телеведущий Илья Казаков прокомментировал возможный трансфер нападающего Артема Дзюбы в «Факел».
«Артeм хотел бы остаться в Москве.
Но если вдруг сложится этот пазл, будет любопытно. Самый футбольный город страны и самый медийный футболист», – написал Казаков.
- В августе 2022 года Дзюба, после ухода из «Зенита» перешел в «Адана Демирспор». За турецкую команду нападающий провел 5 матчей и забил 1 гол.
- 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова