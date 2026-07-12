Назван самый футбольный город России

Телеведущий Илья Казаков прокомментировал возможный трансфер нападающего Артема Дзюбы в «Факел».

«Артeм хотел бы остаться в Москве.

Но если вдруг сложится этот пазл, будет любопытно. Самый футбольный город страны и самый медийный футболист», – написал Казаков.