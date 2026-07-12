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Назван самый футбольный город России

12 июля, 00:10
3

Телеведущий Илья Казаков прокомментировал возможный трансфер нападающего Артема Дзюбы в «Факел».

«Артeм хотел бы остаться в Москве.

Но если вдруг сложится этот пазл, будет любопытно. Самый футбольный город страны и самый медийный футболист», – написал Казаков.

  • В августе 2022 года Дзюба, после ухода из «Зенита» перешел в «Адана Демирспор». За турецкую команду нападающий провел 5 матчей и забил 1 гол.
  • 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Факел
Комментарии (3)
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Бумбраш
1783828631
Перданул мозгом
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NewLife
1783836796
"Самый футбольный город страны и самый медийный футболист»" и самый тупой телеведущий😂
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Сам_себе_сказал
1783840786
чем интересно он самый футбольный? 9к средняя посещаемость
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