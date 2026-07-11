Джикия: «С еврокубками я попрощался»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия верит, что еще сыграет в еврокубках.

– Следишь за новостями о допуске россиян?

– Вижу различные публикации, читаю и про другие виды спорта. Вообще, век спортсмена короток. И эти отстранения очень плохо сказываются на тех же гимнастах, фигуристах – у них мало времени для пика формы. Когда мы проводили сборы в Новогорске, видели, как гимнасты тренируются по 6-7 часов в зале. И они вырастают, не могут исполнить свои мечты – это очень обидно. Надеюсь, скоро все закончится и всех вернут.

– Веришь, что еще сыграешь в еврокубках?

– Честно, до перехода в «Локомотив» я попрощался со всем этим. Но сейчас понимаю, что, возможно, еще и поздороваюсь. Будем ждать нашего возвращения. И биться.