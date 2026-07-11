Джикия: «С еврокубками я попрощался»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия верит, что еще сыграет в еврокубках.
– Следишь за новостями о допуске россиян?
– Вижу различные публикации, читаю и про другие виды спорта. Вообще, век спортсмена короток. И эти отстранения очень плохо сказываются на тех же гимнастах, фигуристах – у них мало времени для пика формы. Когда мы проводили сборы в Новогорске, видели, как гимнасты тренируются по 6-7 часов в зале. И они вырастают, не могут исполнить свои мечты – это очень обидно. Надеюсь, скоро все закончится и всех вернут.
– Веришь, что еще сыграешь в еврокубках?
– Честно, до перехода в «Локомотив» я попрощался со всем этим. Но сейчас понимаю, что, возможно, еще и поздороваюсь. Будем ждать нашего возвращения. И биться.
- Сборную России и клубы РПЛ отстранили от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.
- Сообщалось, что ФИФА может отменить бан российских команд после решения МОК.
- Однако против снятия ограничений выступают члены УЕФА, например, федерации Англии, Германии и Франции.
Источник: «Спорт-Экспресс»