Экс-зенитовец возглавил костромской «Спартак»

Роман Березовский назначен главным тренером костромского «Спартака».
При этом он продолжит работать тренером вратарей команды, сообщает телеграм-канал клуба. Ранее Березовский входил в тренерские штабы московского «Динамо», «Сочи» и сборной Армении.
- 10 июля «Спартак» из Костромы расторг контракт с предыдущим главным тренером Ринатом Билялетдиновым.
- Он возглавлял команду 46 дней и не успел провести ни одного официального матча.
- Сезон-2026/27 костромской клуб проведeт в Первой лиге. Первая игра состоится 12 июля – соперником «Спартака» станет челнинский «КАМАЗ».
Источник: телеграм-канал «Спартака» К