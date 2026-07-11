Экс-зенитовец возглавил костромской «Спартак»

Роман Березовский назначен главным тренером костромского «Спартака».

При этом он продолжит работать тренером вратарей команды, сообщает телеграм-канал клуба. Ранее Березовский входил в тренерские штабы московского «Динамо», «Сочи» и сборной Армении.