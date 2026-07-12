«Спартак» провалил переговоры по игроку ЦСКА

«Спартак» этим летом пытался купить у ЦСКА левого защитника Данила Кругового. Переговоры провалились.

«Спартак» приходил за Круговым – ЦСКА отказался продавать: недавно Данил заявил, что по нему было два предложения этим летом. Но не из России, а из топ-5 лиг. И немного ошибся (видимо, неосознанно).

Помимо евро-клуба на Песчаную по возможному переходу Кругового обращались из Тушино. Как и в случае с зарубежной командой, разговор с мясом далеко не зашел – красно-синие сразу обозначили, что никого из костяка, особенно из числа россиян, они отдавать не намерены. Такие, как Круг, им нужны самим.

Армейцы сейчас собираются не продавать, а покупать (как легов, так и местных). На повестке этого трансферного окна: нападающий, правый защитник и вратарь Бориско. Костяк сохранили, надо усиливаться», – написал источник.