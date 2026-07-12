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«Спартак» провалил переговоры по игроку ЦСКА

Сегодня, 11:27
16

«Спартак» этим летом пытался купить у ЦСКА левого защитника Данила Кругового. Переговоры провалились.

«Спартак» приходил за Круговым – ЦСКА отказался продавать: недавно Данил заявил, что по нему было два предложения этим летом. Но не из России, а из топ-5 лиг. И немного ошибся (видимо, неосознанно).

Помимо евро-клуба на Песчаную по возможному переходу Кругового обращались из Тушино. Как и в случае с зарубежной командой, разговор с мясом далеко не зашел – красно-синие сразу обозначили, что никого из костяка, особенно из числа россиян, они отдавать не намерены. Такие, как Круг, им нужны самим.

Армейцы сейчас собираются не продавать, а покупать (как легов, так и местных). На повестке этого трансферного окна: нападающий, правый защитник и вратарь Бориско. Костяк сохранили, надо усиливаться», – написал источник.

  • В минувшем сезоне РПЛ у Кругового все 30 матчей, шесть забитых голов, семь результативных передач.
  • 28-летний футболист стоит 5 миллионов евро. У него контракт до 2028 года.
  • Игрок вызывается в сборную России.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Круговой Данил
Комментарии (16)
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Цугундeр
1783845638
) А этот мог, сорвав погоны, бежать на мясокомбинат.
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Томик
1783846455
Так это ЦСКА провалил переговоры.
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Иван Петров 1986
1783846656
Этот бывший блохастый нам не нужен.
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Интерес
1783846703
ЦСКА отказался, а провалил переговоры "Спартак".А просто : "стороны не договорились" написать нельзя было?.Впрочем, это вопрос чисто риторический...
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tsernutov
1783847261
Комментарий скрыт модератором
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NewLife
1783848159
Бред ! Позор Бомбардиру, пытающемуся стать бульварной дешевкой🤑
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a_who
1783849772
Как громко - провалили... Не договорились !
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алдан2014
1783859050
О каких проведенных переговорах речь,если позиция коней,что ни кого не продают из костяка.
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Willow
1783859659
Ага, Дивеев тому пример, что не собираются. Видно, что команда продаст в любой клуб любого игрока была бы цена только хорошая, это уже не то ЦСКА как раньше
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