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Легионера «Зенита» уличили в спаде

11 июля, 18:23
2

Инсайдер Сергей Егоров прокомментировал выступление игроков «Зенита» за сборную Бразилии на чемпионате мира-2026.

«Читаю мнения после вылета Бразилии – лучшим был Дуглас Сантос, футболист «Зенита».

Это довольно показательно для оценки потенциала этой сборной, и правы были те, кто невысоко оценивал шансы Бразилии на этом ЧМ до начала турнира.

Дуглас Сантос, на мой взгляд, года два уже как не лучший на своей позиции в РПЛ. Год назад сильнее, на мой взгляд, отыграл армеец Мойзес, а сейчас – Оласа.

Если бы профильный комитет РФС работал чуть быстрее (впрочем, последние два слова можно убрать в принципе), это могло бы быть закреплено и официально в списке 33 лучших. Возможно, Дуглас Сантос и в тройку на позиции левого защитника по итогам прошлого сезона не войдет. Защитник качественный, но пик пройден.

А в сборной Бразилии он основной. И лучший по ряду оценок. В сборной Бразилии, миф о которой – пройди по пляжу и соберешь несколько сборных – помер. То есть лучше Дугласа там игрока в этой позиции, по оценкам Анчелотти (и оснований ему не доверять) нету.

И Луис Энрике в составе на ЧМ. И он тоже не феерил стабильно в РПЛ.

Очень показательно», – написал Егоров.

  • Бразильцы в 1/8 финала ЧМ-2026 проиграли Норвегии – 1:2.
  • За сборную играли два зенитовца – Дуглас Сантос и Луис Энрике.
  • Левый защитник поучаствовал во всех 5 матчах, вингер лишь раз вышел на замену в ходе турнира.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Зенит Бразилия Дуглас Сантос
Комментарии (2)
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1783789584
Молчи, Егорка!
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neveldomha
1783791014
Инсайдер - это болезнь мозга похоже. Я в перечне профессий ее не нашёл.
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