Реакция Мусаева на трансфер Оздоева в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о подписании полузащитника Магомеда Оздоева.

– Я думаю, что карьера Магомеда говорит за него. Очень хороший футболист, большой объeм работы, хорошее движение. Добегает как вперeд, так и назад, хорошо играет под давлением. Тренируется только первую неделю, но для нынешнего состояния сделал хорошую работу.

– Рассматриваете его на позицию восьмeрки?

– Да.