Реакция Мусаева на трансфер Оздоева в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о подписании полузащитника Магомеда Оздоева.
– Я думаю, что карьера Магомеда говорит за него. Очень хороший футболист, большой объeм работы, хорошее движение. Добегает как вперeд, так и назад, хорошо играет под давлением. Тренируется только первую неделю, но для нынешнего состояния сделал хорошую работу.
– Рассматриваете его на позицию восьмeрки?
– Да.
- 33-летний полузащитник пришел из ПАОКа на правах свободного агента.
- С ним заключили контракт на два года – до лета 2028-го.
- Новичок выбрал 21-й игровой номер.
Источник: «Чемпионат»