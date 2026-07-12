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Реакция Мусаева на трансфер Оздоева в «Краснодар»

Сегодня, 11:52
3

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о подписании полузащитника Магомеда Оздоева.

– Я думаю, что карьера Магомеда говорит за него. Очень хороший футболист, большой объeм работы, хорошее движение. Добегает как вперeд, так и назад, хорошо играет под давлением. Тренируется только первую неделю, но для нынешнего состояния сделал хорошую работу.

– Рассматриваете его на позицию восьмeрки?

– Да.

  • 33-летний полузащитник пришел из ПАОКа на правах свободного агента.
  • С ним заключили контракт на два года – до лета 2028-го.
  • Новичок выбрал 21-й игровой номер.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Оздоев Магомед Мусаев Мурад
Комментарии (3)
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Интерес
1783846894
Подбирают команду под борьбу за попадание в ТОП-5.Честно говоря, даже близко не представляю, кем теперь они хоть частично могут компенсировать уход Эдика.А если скандалист ещё выпадет-вообще "тьма египетская"!ОДно дело, когда последние 10-15 отдельного матча минут без них доиграть, а другое-когда сезон.
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Цугундeр
1783846926
Да не пожалеете. Мага, после пинка под сраку, остепенился ,многое понял и прибавил. "Европа-центр") Два года отыграет на полу-ура, точно!)
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evgevg13
1783848589
Там видно будет
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