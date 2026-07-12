Пост Месси после прохода Швейцарии на ЧМ-2026

Лионель Месси, капитан сборной Аргентины, обратился к болельщикам после выхода команды в полуфинал чемпионата мира 2026 года.

Аргентинцы в четвертьфинале обыграли Швейцарию со счетом 3:1, решив исход встречи в дополнительное время. Швейцарцы сумели сравнять счет во втором тайме, но удаление Бреля Эмболо за симуляцию оставило их в меньшинстве, и Аргентина дожала соперника.

За выход в финал Аргентина поспорит со сборной Англии. Полуфинал пройдет 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и начнется в 22:00 по московскому времени.

В другом полуфинале 14 июля встретятся Франция и Испания.

«Нам пришлось вновь страдать, но эта команда никогда не перестаeт верить. Теперь мы снова в четвeрке лучших команд мира! Вперeд!» – написал Месси в социальной сети.

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