Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тен Хаг ответил на предложение возглавить сборную Нидерландов

Тен Хаг ответил на предложение возглавить сборную Нидерландов

11 июля, 15:15
1

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пока не собирается работать в сборной Нидерландов.

Сейчас 56-летний специалист занимает должность технического директора «Твенте».

«В ближайшие два года я недоступен. Я пришел сюда и занимаюсь тем, чтобы помочь «Твенте» двигаться дальше. Я полностью сосредоточен на этом», – сказал тен Хаг.

  • Нидерланды вылетели от Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026.
  • После этого пост главного тренера покинул Рональд Куман.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Сборная Нидерландов рассматривает двух экс-тренеров АПЛ на замену Куману
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» раскрыл детали конфликта тен Хага и Роналду
Тен Хаг нашел новую работу 2
Источник: Oost.nl
Чемпионат мира Нидерланды. Эредивизие Нидерланды тен Хаг Эрик
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1783775690
Странно, ради какого-то клуба отказать своей национальной сборной.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
74
Глава «Локо» ответил, сделал ли «ПСЖ» предложение по Батракову
20:28
Товарищеский матч. ЦСКА проиграл «Локомотиву» в большинстве (0:1)
20:01
1
Хабиб заявил о большом конфликте в «Реале»: «Не знаю, справится ли с этим Моуринью»
19:19
1
Видео«Спартак» подколол «Зенит» и «Динамо» в ролике с презентацией первого летнего новичка
18:52
9
Овечкин назвал желаемый финал ЧМ-2026
18:39
3
Аршавин дал совет Тюкавину насчет трансфера в Европу
18:24
2
Саудовский клуб готовит предложение Кейну
18:17
2
ВидеоДзюба составил топ-3 самых красивых голов в карьере
17:57
1
Экс-зенитовец не хочет возвращаться в клуб Роналду
17:43
Все новости
Все новости
Овечкин описал Месси двумя словами
20:19
Овечкин назвал желаемый финал ЧМ-2026
18:39
3
Быстров спрогнозировал победителя ЧМ-2026
16:40
Канчельскис – о сборной Англии: «Не ждите красивого футбола»
15:59
1
Чемпионат мира 2026, 14 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
15:38
Сын Плющенко – о полуфиналисте ЧМ-2026: «Играет просто противно»
15:15
20
Мостовой сравнил сборные России, Норвегии и Египта
14:26
Тренер Испании вспомнил слова Цезаря перед матчем с Францией: «Мы готовы страдать»
14:00
Терри сказал, в чем Англия сильнее Аргентины
13:32
Врач сборной Сенегала на ЧМ-2026 оказался гинекологом по специальности
13:23
4
ВидеоХоланд привез с ЧМ-2026 чучело енота
13:14
3
Ямаль объяснил свое высказывание о сборной Франции
12:39
1
Радимов поделился инсайдом о будущем Роналду в сборной Португалии
11:41
3
Мостовой сказал, помогают ли Месси и Аргентине на ЧМ-2026
11:10
2
ФотоЯмаль пришел на пресс-конференцию с цепочкой из белого золота с бриллиантами
10:45
9
Овечкин: «Месси – красавчик, совершил чудо с Египтом»
10:29
3
Дешам назвал фаворита в матче Франция – Испания
08:59
1
Дзанетти: «Надеюсь, что Месси заберет «Золотой мяч»
08:46
1
Ямаль высказался о своей результативности на ЧМ-2026
08:30
1
Где смотреть матч Англия – Аргентина: во сколько прямая трансляция 15 июля 2026
08:14
«Какой позор»: только один игрок сборной Бразилии прилетел домой после провала на ЧМ-2026
00:39
3
Месси за один матч проходит пешком несколько километров
00:15
7
Мостовой: «Александр Мостовой не просто языком чешет, а видит футбол с Останкинской башни»
Вчера, 23:59
3
Губерниев отреагировал на петицию о бане Аргентины на ЧМ-2026
Вчера, 22:56
5
Мнение Агкацева о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 21:20
1
Губерниев: «Финалисты ЧМ внимательно изучат матч «Зенит» – «Спартак», им пригодятся тактические новинки»
Вчера, 20:44
9
Матч ЧМ-2026 Франция – Испания начнется с минуты молчания
Вчера, 19:36
1
Российская суперзвезда посетит финал ЧМ-2026
Вчера, 18:47
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+