Тен Хаг ответил на предложение возглавить сборную Нидерландов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пока не собирается работать в сборной Нидерландов.

Сейчас 56-летний специалист занимает должность технического директора «Твенте».

«В ближайшие два года я недоступен. Я пришел сюда и занимаюсь тем, чтобы помочь «Твенте» двигаться дальше. Я полностью сосредоточен на этом», – сказал тен Хаг.

Нидерланды вылетели от Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026.

После этого пост главного тренера покинул Рональд Куман.

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