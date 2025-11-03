Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Эрик тен Хаг
Эрик тен Хаг
Нидерланды
2 февраля 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Тен Хаг жестко прошелся по Роналду: «Он не готовил себя должным образом»
20 октября
2
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Тен Хаг ответил на предложение возглавить сборную Нидерландов
11 июля
1
Сборная Нидерландов рассматривает двух экс-тренеров АПЛ на замену Куману
2 июля
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» раскрыл детали конфликта тен Хага и Роналду
17 февраля
Тен Хаг нашел новую работу
7 января
2
Тен Хаг приближается к возвращению в АПЛ спустя год
2025.11.03 17:04
1
Стало известно, почему тен Хага уволили из «Байера» после трех матчей
2025.09.02 20:32
2
В Германии раскрыли, сколько тен Хаг заработал за два месяца в «Байере»
2025.09.02 16:45
1
Тен Хаг прокомментировал увольнение из «Байера»
2025.09.02 14:28
Названы три кандидата на замену тен Хагу в «Байере»
2025.09.01 16:29
3 экс-тренера «Манчестер Юнайтед» были уволены в течение 5 дней
2025.09.01 15:30
1
В «Байере» объяснили увольнение тен Хага после трех матчей
2025.09.01 14:28
2
«Байер» уволил тен Хага после 3 матчей
2025.09.01 13:13
1
Тен Хагу грозит увольнение из «Байера» спустя три месяца после назначения
2025.08.29 22:55
2
Тен Хаг высказался о конфликте с Роналду в «Манчестер Юнайтед»
2025.08.09 15:51
«Байер» в первом матче тен Хага уступил 1:5 молодежной команде «Фламенго»
2025.07.19 11:15
Тен Хаг хочет видеть в «Байере» двух игроков «Манчестер Юнайтед»
2025.05.30 00:36
1
Фото
Тен Хаг получил первое назначение после ухода из «Манчестер Юнайтед»
2025.05.26 12:43
4
Назван клуб, который согласился возглавить Тен Хаг
2025.05.23 15:35
Тен Хаг может вернуться в бывший клуб
2025.05.20 10:30
«Байер» рассматривает трех тренеров на замену Хаби Алонсо
2025.05.05 18:57
1
«Боруссия Д» рассматривает трех тренеров на замену Шахину
2025.01.22 14:28
Тен Хаг попал в число кандидатов на замену Шахину
2025.01.20 11:59
Тен Хага несколько раз замечали на матчах немецкой топ-команды
2025.01.14 21:49
Три кандидата на замену Тедеско в сборной Бельгии
2025.01.11 13:51
1
В Англии сообщили, сколько «Манчестер Юнайтед» потратил на смену главного тренера
2024.11.28 12:39
1
Амориму в «Манчестер Юнайтед» выделят меньше денег на трансферы, чем тен Хагу
2024.11.18 19:40
4
Тен Хаг попрощался с «Манчестер Юнайтед»
2024.11.01 23:37
4
В Англии раскрыли местонахождение тен Хага после увольнения из «Манчестер Юнайтед»
2024.10.31 21:57
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
2
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+