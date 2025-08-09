Тен Хаг высказался о конфликте с Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о разногласиях с Криштиану Роналду.
- Конфликт произошел во время сезона-2022/23.
- Тренер давал форварду все меньше игрового времени.
- В итоге Роналду в резонансном интервью публично раскритиковал «МЮ» и тен Хага. После этого с ним расторгли контракт.
«Роналду никогда не был проблемой для меня. Думаю, все это в прошлом.
Это то, что произошло, и после чего мы выиграли еще два трофея с «Манчестер Юнайтед».
Я желаю ему всего наилучшего в будущем», – сказал тен Хаг.
Источник: твиттер Фабрицио Романо