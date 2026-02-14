Гвардиола выступил в защиту мигрантов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал недавние слова владельца «МЮ» Джима Рэтклиффа.

Рэтклифф пожаловался, что в Великобритании перебор мигрантов.

Затем он извинился за свои слова.

Гвардиола в последнее время стал часто высказываться на политические темы.

«Мы рождаемся там, где рождаемся. Каждый хочет лучшей жизни, лучшего будущего. Это зависит от места, где ты родился или где находишься.

Не имеет значения, какой у тебя цвет кожи или где ты родился. Большинство людей покидает свои страны из-за проблем, которые там существуют, а не потому что им просто хочется уехать. Чем больше мы будем принимать другие культуры, тем лучше будет становиться наше общество», – считает Пеп.