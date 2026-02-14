Введите ваш ник на сайте
Гвардиола выступил в защиту мигрантов

Вчера, 13:34
4

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал недавние слова владельца «МЮ» Джима Рэтклиффа.

  • Рэтклифф пожаловался, что в Великобритании перебор мигрантов.
  • Затем он извинился за свои слова.
  • Гвардиола в последнее время стал часто высказываться на политические темы.

«Мы рождаемся там, где рождаемся. Каждый хочет лучшей жизни, лучшего будущего. Это зависит от места, где ты родился или где находишься.

Не имеет значения, какой у тебя цвет кожи или где ты родился. Большинство людей покидает свои страны из-за проблем, которые там существуют, а не потому что им просто хочется уехать. Чем больше мы будем принимать другие культуры, тем лучше будет становиться наше общество», – считает Пеп.

Источник: твиттер City Xtra
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Император 1
1771065785
Может нужно не сваливать, а свою страну пытаться поднять
Ответить
Цугундeр
1771066144
) "Рожайте себе на здоровье сколько хотите: черненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовых в полосочку, хоть серых в яблочках, пожалуйста!".(с))"Цирк" Умопомрачение от Пепки..) Только у себя дома.( ЗЫ Жека PAREVG., жду плюсик!))
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1771071653
❝ — Как думаешь, может мужчина любить двух женщин одновременно? — Я не думаю, что мужчина вообще способен любить. ❞ Раст Коул и Марти Харт Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
boris63
1771075626
Да уж, глядя на сборную Франции по футболу становится не по себе, Гриззман завершит карьеру и останутся одни угольки,чисто французы.
Ответить
