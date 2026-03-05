Бекхэм трогательно поздравил сына, который отдалился от семьи

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил сына Бруклина с днем рождения.
«27 сегодня. С днем рождения, Баст. Мы любим тебя», – написал Бекхэм, выложив фото в соцсетях.
- Бруклин Бекхэм – старший сын Дэвида. Ранее он потребовал от родителей общаться с ним только через адвокатов.
- Он попросил не связываться с ним напрямую и не упоминать его в социальных сетях, настаивая на том, что любые попытки наладить отношения должны проходить приватно, а не публично.
- Конфликт в семье обострился после свадьбы Бруклина с Николой Пельтц.
Источник: «Бомбардир»