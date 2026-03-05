Бекхэм трогательно поздравил сына, который отдалился от семьи

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил сына Бруклина с днем рождения.

«27 сегодня. С днем рождения, Баст. Мы любим тебя», – написал Бекхэм, выложив фото в соцсетях.