Топ-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+

Журналисты и бывшие футболисты, работающие экспертами на французском Canal+, представили топ-15 лучших полузащитников с 2001 по 2025 год.
Позднее они собираются представить список из 100 лучших игроков независимо от позиции на поле.
В топ-15 лучших полузащитников вошли:
- Зинедин Зидан;
- Андрес Иньеста;
- Хави;
- Лука Модрич;
- Андреа Пирло;
- Луиш Фигу;
- Кака;
- Стивен Джеррард;
- Кевин де Брюйне;
- Тони Кроос;
- Серхио Бускетс;
- Дэвид Бекхэм;
- Патрик Виейра;
- Фрэнк Лэмпард;
- Яя Туре.
Источник: страница CANAL+ Foot в соцсети X