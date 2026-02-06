Введите ваш ник на сайте
Топ-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+

Сегодня, 10:20
3

Журналисты и бывшие футболисты, работающие экспертами на французском Canal+, представили топ-15 лучших полузащитников с 2001 по 2025 год.

Позднее они собираются представить список из 100 лучших игроков независимо от позиции на поле.

В топ-15 лучших полузащитников вошли:

  1. Зинедин Зидан;
  2. Андрес Иньеста;
  3. Хави;
  4. Лука Модрич;
  5. Андреа Пирло;
  6. Луиш Фигу;
  7. Кака;
  8. Стивен Джеррард;
  9. Кевин де Брюйне;
  10. Тони Кроос;
  11. Серхио Бускетс;
  12. Дэвид Бекхэм;
  13. Патрик Виейра;
  14. Фрэнк Лэмпард;
  15. Яя Туре.

Источник: страница CANAL+ Foot в соцсети X
Skull_Boy
1770363492
Больше похоже на правду
Боцман59rus
1770364132
_ три фуфлыжника с острова, что в списке делают?
Snezhanovadwa
1770367114
