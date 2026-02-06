Топ-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+

Журналисты и бывшие футболисты, работающие экспертами на французском Canal+, представили топ-15 лучших полузащитников с 2001 по 2025 год.

Позднее они собираются представить список из 100 лучших игроков независимо от позиции на поле.

В топ-15 лучших полузащитников вошли: