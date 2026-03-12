Куртуа прокомментировал информацию, что игроки «Реала» «сливали» Алонсо

Вратарю «Реала» Тибо Куртуа задали вопрос, действительно ли команда намеренно избавлялась от главного тренера Хаби Алонсо.
Бельгийский спортсмен заверил, что «слива» Алонсо со стороны команды не было. Об этом Куртуа сказал на пресс-конференции.
- Бывший игрок «Реала» Хаби Алонсо возглавлял команду с лета 2025 года по январь 2026 года. Тренера уволили из-за недовольства результатами. Место Хаби занял Альваро Арбелоа, ранее возглавлявший молодежный состав.
- «Реал» в турнирной таблице испанской Примеры занимает второе место. В активе мадридцев 63 очка, в то время как у лидирующей «Барселоны» 67.
- Накануне в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» победил дома «Манчестер Сити» со счетом 3:0. Хет-трик в первом тайме оформил полузащитник Федерико Вальверде.
Источник: «Бомбардир»