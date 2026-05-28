Смолов объяснил провал Захаряна в «Сосьедаде»

28 мая, 01:15

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о карьере Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

Полузащитника купили летом 2023 года у «Динамо» за 13 миллионов евро.

«У него такие травмы… У меня есть четкое убеждение, что многое идет от головы. Он оказался в той среде, к которой не был готов. С точки зрения быта, коммуникации, требований, ожиданий и уровня футбола.

Он у меня спрашивал: «Чем футбол в Испании отличается от нашего?» Там сильно меньше времени на принятие решений. Если у тебя какой-то технический брак, который у нас прощается…

Например, у нас ты принял мяч на два метра, успел его подобрать, обыграть и отдать пас. То там, приняв мяч на метр, ты, скорее всего, его потеряешь.

Включаю его первый матч. От него отскакивает мяч – потеря. Отскакивает мяч – снова потеря. Через пару месяцев встречаемся, я у него спрашиваю: «Ну, что?» Он отвечает: «Вообще времени нет».

Не знаю, как поменялась ситуация с точки зрения клуба. Но контракт на семь лет как будто говорит о том, что клуб на тебя рассчитывает в дальнейшей перспективе. Я все-таки убежден, что очень много идет от головы», – заявил Смолов.

  • Захарян за три года в «Сосьедаде» оформил 3+3 в 65 матчах.
  • В этом сезоне хавбек отличился одним забитым мячом в 21 игре.

Испания. Примера Реал Сосьедад Смолов Федор Захарян Арсен
