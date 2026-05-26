Раскрыты две звезды международного уровня, с которыми договорился кандидат в президенты «Реала» Рикельме

Бизнесмен Энрике Рикельме, зарегистрированный в качестве кандидата на пост президента «Реала», готовит топ-трансфер нового нападающего.

Он ведет прямые переговоры с представителями Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

Приглашение норвежского бомбардира и тренера Юргена Клоппа – это основа его спортивного проекта.

Ранее Рикельме пообещал подписание двух звезд международного уровня в случае избрания.