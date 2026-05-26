Раскрыты две звезды международного уровня, с которыми договорился кандидат в президенты «Реала» Рикельме

Бизнесмен Энрике Рикельме, зарегистрированный в качестве кандидата на пост президента «Реала», готовит топ-трансфер нового нападающего.
Он ведет прямые переговоры с представителями Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».
Приглашение норвежского бомбардира и тренера Юргена Клоппа – это основа его спортивного проекта.
Ранее Рикельме пообещал подписание двух звезд международного уровня в случае избрания.
- В выборах имеют право участвовать более 100 тысяч членов клуба (сосьос).
- Впервые с 2006 года на должность президента «Реала» есть хотя бы два претендента.
- В предыдущих кампаниях Флорентино Перес был безальтернативным кандидатом.
- «Реал» закончил два сезона подряд без крупных трофеев.
Источник: Madrid Zone