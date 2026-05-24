Тренер «Реала» не явился на пресс-конференцию

Футболисты и главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не стали разговаривать с прессой после матча 38-го тура Примеры с «Атлетиком» (4:2).
Специалист также проигнорировал традиционную послематчевую пресс-конференцию. Только защитник Дани Карвахаль поговорил с клубным ТВ «Мадрида».
«Реал» завершил сезон без трофеев. В Примере команда заняла 2-е место с 83 очками, отстав от «Барселоны» на 11 баллов.
- Голы у мадридцев забили Гонсало Гарсия на 12-й минуте, Джуд Беллингем на 41-й, Килиан Мбаппе на 51-й и Браим Диас на 88-й. У гостей отличились Горка Гурусета на 45+1-й и Урко Изета на 90+1-й.
- Ожидается, что Арбелоа на посту главного тренера в ближайшее время сменит Жозе Моуринью.
