Тренер «Реала» не явился на пресс-конференцию

Сегодня, 08:18

Футболисты и главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не стали разговаривать с прессой после матча 38-го тура Примеры с «Атлетиком» (4:2).

Специалист также проигнорировал традиционную послематчевую пресс-конференцию. Только защитник Дани Карвахаль поговорил с клубным ТВ «Мадрида».

«Реал» завершил сезон без трофеев. В Примере команда заняла 2-е место с 83 очками, отстав от «Барселоны» на 11 баллов.

Примера. «Реал» победил в Класико (4:2) в последнем туре
«Реал» объявил об уходе защитника
Арбелоа объявил об уходе из «Реала»
Источник: Marca
Испания. Примера Атлетик Реал Арбелоа Альваро
