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Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа
Завершил карьеру
17 января 1983 (43), Саламанка
#5 | Защитник
180 см | 68 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Новый тренер «Реала» будет работать в стиле Анчелотти
12 января
1
«Реал» назначил нового главного тренера
12 января
3
В Испании раскрыли основного кандидата на замену Алонсо в «Реале»
2025.12.26 01:15
1
2-кратный победитель ЛЧ в составе «Реала» возглавил «Кастилью» вместо Рауля
2025.05.28 15:15
«Байер» может назначить тренера без опыта на взрослом уровне
2025.05.05 22:25
Названы три кандидата, которые могут возглавить «Реал» после Анчелотти
2025.04.28 08:32
7
Рауль летом покинет «Кастилью»: известно имя его преемника
2024.10.09 20:20
«Реал» выбирает между тремя тренерами
2023.10.13 17:17
Фото
МЛС по ошибке представила Бускетса фотографией Арбелоа
2023.07.17 18:33
1
«Реал» может уволить Рауля
2023.06.26 12:39
Торрес прокомментировал стычку с Арбелоа
2023.05.20 12:26
Видео
«Снесу тебе голову!»: Фернандо Торрес и Арбелоа едва не подрались
2023.05.16 09:49
1
«Реал» может возглавить тандем двух тренеров
2023.05.04 11:47
3
Арбелоа станет ассистентом Анчелотти в «Реале»
2021.06.02 11:34
Экс-игрок «Реала» Арбелоа предложил мадридцам подписать сына Месси
2019.06.06 17:33
2
Арбелоа: «Я всегда хочу, чтобы «Барселона» проигрывала. Считаю дни до того момента, когда Месси завершит карьеру»
2019.02.12 16:47
18
Арбелоа – Хави: «Реал» – чемпион мира еще на один год. Все в порядке, или беспорядке. Уже и не знаю»
2018.12.24 21:32
2
Арбелоа: «Роналду может покидать Землю и играть с марсианами»
2018.04.04 01:38
2
Арбелоа против продажи Бэйла «Реалом»
2018.02.23 11:30
Арбелоа стал послом «Реала»
2017.12.24 22:17
1
Арбелоа – об увольнении Билича: «Лучше поздно, чем никогда»
2017.11.06 23:26
Арбелоа: «В трех матчах Примеры у «Реала» столько же красных карточек, сколько у «Барселоны» за два сезона»
2017.09.11 16:43
10
Арбелоа отказался от обеда в обществе Пике
2017.07.06 07:30
6
Арбелоа завершил карьеру
2017.06.24 06:32
5
«Вест Хэм» не будет продлевать контракт с Арбелоа
2017.05.14 09:58
1
Фото
Арбелоа поздравил Моуринью с днем рождения провокационным фото
2017.01.27 10:44
6
Касильяс отказался бы поужинать с Моуринью, Арбелоа и Алонсо
2016.10.25 13:23
8
Арбелоа: «Уходить из «Реала» – это как покидать небеса»
2016.09.07 22:16
3
Билич: «Арбелоа – идеальный выбор, но это игрок, а не тренер»
2016.09.04 00:00
Арбелоа близок к переходу в «Милан»
2016.07.25 12:05
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