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    Торрес прокомментировал стычку с Арбелоа

    Тренер молодежной команды «Атлетико» Фернандо Торрес объяснил, почему вступил в конфликт с коллегой из «Реала» Альваро Арбелоа.

    • Стычка произошла в концовке матча 1/4 финала Кубка чемпионов U19.
    • Торрес угрожал оппоненту «снести голову».
    • Дальше прошел «Реал».

    «Мне не понравилось мое поведение. Обычно я так не поступаю. Было ошибкой участвовать в этой провокации, тем более что моя команда осталась без тренера в дополнительное время.

    Я сказал ребятам, что ошибся, но всегда буду защищать свою команду, когда вижу ситуации, которые считаю несправедливыми», – сказал Торрес.

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    Источник: Marca

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