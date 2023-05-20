Торрес прокомментировал стычку с Арбелоа

Тренер молодежной команды «Атлетико» Фернандо Торрес объяснил, почему вступил в конфликт с коллегой из «Реала» Альваро Арбелоа.

Стычка произошла в концовке матча 1/4 финала Кубка чемпионов U19.

Торрес угрожал оппоненту «снести голову».

Дальше прошел «Реал».

«Мне не понравилось мое поведение. Обычно я так не поступаю. Было ошибкой участвовать в этой провокации, тем более что моя команда осталась без тренера в дополнительное время.

Я сказал ребятам, что ошибся, но всегда буду защищать свою команду, когда вижу ситуации, которые считаю несправедливыми», – сказал Торрес.