Лучшие игроки в истории Евро по версии FourFourTwo: Роналду – на 4-м месте

Британский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов в истории чемпионата Европы.

Первые два места заняли испанцы, а лучший бомбардир в истории турнира Криштиану Роналду стал только четвертым.

Топ-10 рейтинга выглядит так: