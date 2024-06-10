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    • Лучшие игроки в истории Евро по версии FourFourTwo: Роналду – на 4-м месте

    Лучшие игроки в истории Евро по версии FourFourTwo: Роналду – на 4-м месте

    Британский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов в истории чемпионата Европы.

    Первые два места заняли испанцы, а лучший бомбардир в истории турнира Криштиану Роналду стал только четвертым.

    Топ-10 рейтинга выглядит так:

    1. Хави (Испания);
    2. Андрес Иньеста (Испания);
    3. Зинедин Зидан (Франция);
    4. Криштиану Роналду (Португалия);
    5. Икер Касильяс (Испания);
    6. Мишель Платини (Франция);
    7. Марко ван Бастен (Нидерланды);
    8. Фернандо Торрес (Испания);
    9. Герд Мюллер (Германия);
    10. Петер Шмейхель (Дания).

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    Источник: FourFourTwo

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    10.06.2024 23:11
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