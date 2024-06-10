Лучшие игроки в истории Евро по версии FourFourTwo: Роналду – на 4-м месте

Британский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов в истории чемпионата Европы.
Первые два места заняли испанцы, а лучший бомбардир в истории турнира Криштиану Роналду стал только четвертым.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
- Хави (Испания);
- Андрес Иньеста (Испания);
- Зинедин Зидан (Франция);
- Криштиану Роналду (Португалия);
- Икер Касильяс (Испания);
- Мишель Платини (Франция);
- Марко ван Бастен (Нидерланды);
- Фернандо Торрес (Испания);
- Герд Мюллер (Германия);
- Петер Шмейхель (Дания).