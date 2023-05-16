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    • «Снесу тебе голову!»: Фернандо Торрес и Арбелоа едва не подрались

    «Снесу тебе голову!»: Фернандо Торрес и Арбелоа едва не подрались

    Во время ответного матча 1/4 финала Кубка чемпионов для игроков не старше 19 лет в Испании между «Атлетико» и «Реалом» случилась стычка главных тренеров. Ими были Фернандо Торрес и Альваро Арбелоа.

    В концовке они начали конфликтовать и толкаться.

    «Я снесу тебе голову!» – сказал Торрес, которого за толчок коллеги удалили.

    «Начинай!» – ответил Арбелоа, ему показали только желтую.

    • Дальше прошел «Реал» Арбелоа.
    • Торрес и Арбелоа вместе брали ЧМ-2010, Евро-2008 и Евро-2012.
    • Игроки вместе выступали за «Ливерпуль».

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    Источник: Relevo

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