«Снесу тебе голову!»: Фернандо Торрес и Арбелоа едва не подрались

Во время ответного матча 1/4 финала Кубка чемпионов для игроков не старше 19 лет в Испании между «Атлетико» и «Реалом» случилась стычка главных тренеров. Ими были Фернандо Торрес и Альваро Арбелоа.
В концовке они начали конфликтовать и толкаться.
«Я снесу тебе голову!» – сказал Торрес, которого за толчок коллеги удалили.
«Начинай!» – ответил Арбелоа, ему показали только желтую.
- Дальше прошел «Реал» Арбелоа.
- Торрес и Арбелоа вместе брали ЧМ-2010, Евро-2008 и Евро-2012.
- Игроки вместе выступали за «Ливерпуль».
Источник: Relevo