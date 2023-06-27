«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане

Клуб из пригорода Мадрида «Алькоркон» спустя сезон вернулся в Сегунду (Д2). И отпраздновал настолько рьяно, что это обсуждает вся Испания.

В финале плей-офф за выход в Сегунду «Алькоркон» победил «Кастельон» со счетом 2:1, причем пропустил первым. Еще за несколько часов до игры фан-зона, организованная «Алькорконом» и властями, была заполнена.

А потом началось безумие с выходом болельщиков на поле.

В раздевалке было много алкоголя.

После празднования на стадионе футболисты поехали по городу.

Проезжая мимо фонтана, автобус с «Алькорконом» остановился. Игроки пошли купаться!

Болельщики были в восторге. Интересно, как все эти люди отпраздновали бы выход в Примеру?