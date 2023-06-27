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    • «Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане

    «Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане

    Клуб из пригорода Мадрида «Алькоркон» спустя сезон вернулся в Сегунду (Д2). И отпраздновал настолько рьяно, что это обсуждает вся Испания.

    В финале плей-офф за выход в Сегунду «Алькоркон» победил «Кастельон» со счетом 2:1, причем пропустил первым. Еще за несколько часов до игры фан-зона, организованная «Алькорконом» и властями, была заполнена.

    А потом началось безумие с выходом болельщиков на поле.

    В раздевалке было много алкоголя.

    После празднования на стадионе футболисты поехали по городу.

    Проезжая мимо фонтана, автобус с «Алькорконом» остановился. Игроки пошли купаться!

    Болельщики были в восторге. Интересно, как все эти люди отпраздновали бы выход в Примеру?

    • «Алькоркону» 51 год.
    • Клуб никогда не играл в Примере.
    • Трижды «Алькоркон» доходил до 1/8 финала Кубка Испании. Последний раз – в сезоне-2013/14.

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    Источник: Sports.ru

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