«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане

Клуб из пригорода Мадрида «Алькоркон» спустя сезон вернулся в Сегунду (Д2). И отпраздновал настолько рьяно, что это обсуждает вся Испания.
В финале плей-офф за выход в Сегунду «Алькоркон» победил «Кастельон» со счетом 2:1, причем пропустил первым. Еще за несколько часов до игры фан-зона, организованная «Алькорконом» и властями, была заполнена.
А потом началось безумие с выходом болельщиков на поле.
В раздевалке было много алкоголя.
После празднования на стадионе футболисты поехали по городу.
Проезжая мимо фонтана, автобус с «Алькорконом» остановился. Игроки пошли купаться!
Болельщики были в восторге. Интересно, как все эти люди отпраздновали бы выход в Примеру?
- «Алькоркону» 51 год.
- Клуб никогда не играл в Примере.
- Трижды «Алькоркон» доходил до 1/8 финала Кубка Испании. Последний раз – в сезоне-2013/14.
Источник: Sports.ru