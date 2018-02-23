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    Арбелоа против продажи Бэйла «Реалом»

    Экс-защитник «Реала» Альваро Арбелоа призвал клубное руководство не торопиться с продажей полузащитника Гарета Бэйла.

    «Я бы не торопился выставлять Бэйла на трансфер. Не уверен, что в «Реале» на столько потеряли доверие к нему. Не вижу никакой черной полосы у него.

    На месте Зидана я был более внимательно относился к Бэйлу. У Гарета всегда были определенные проблемы, которые мешали ему показывать стабильность.

    Я бы сделал ставку на то, что предоставил ему игровую практику. В конце концов, в последние месяцы мы будем нуждаться во всех игроках», – заявил Арбелоа.

    Ранее появилась информация, что «Реал» выставит на трансфер валийца будущим летом. В 2013 году «Реал» заплатил за переход Бэйла из «Тоттенхэма» 100 миллионов евро. Его действующий контракт с мадридцами рассчитан до середины 2022 года.

    Источник: Marca

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    23.02.2018 11:30
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