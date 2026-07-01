Мбаппе сказал, нацелен ли он побить рекорд Месси по голам на ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал свою цель на ЧМ-2026.
– Вы думаете о том, чтобы побить рекорд по голам на чемпионате мира?
– Нет, нет, нет. Цель – пройти как можно дальше с командой и вернуться сюда 19 июля [на финал ЧМ].
Естественно, чем больше голов я забью, тем выше поднимусь в рейтинге. Я уверен, что Лео [Месси] еще забьет, но я на это не смотрю. Я сосредоточен на наших соперниках и на оставшейся части турнира. Я хочу войти в историю своей страны и заставить людей гордиться мной.
- На ЧМ-2026 Мбаппе и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забили по 6 голов. У форварда Норвегии Эрлинга Холанда на счету 5 мячей.
- Всего у Мбаппе 18 голов на чемпионатах мира в 18 играх. По этому показателю он уступает только Месси, у которого 19 голов в 29 играх.
Источник: L'Equipe