Мбаппе сказал, нацелен ли он побить рекорд Месси по голам на ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал свою цель на ЧМ-2026.

– Вы думаете о том, чтобы побить рекорд по голам на чемпионате мира?

– Нет, нет, нет. Цель – пройти как можно дальше с командой и вернуться сюда 19 июля [на финал ЧМ].

Естественно, чем больше голов я забью, тем выше поднимусь в рейтинге. Я уверен, что Лео [Месси] еще забьет, но я на это не смотрю. Я сосредоточен на наших соперниках и на оставшейся части турнира. Я хочу войти в историю своей страны и заставить людей гордиться мной.