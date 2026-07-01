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  • Тренер Эквадора ушел в отставку после вылета от Мексики на ЧМ-2026

Тренер Эквадора ушел в отставку после вылета от Мексики на ЧМ-2026

1 июля, 10:38
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Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккачече подвел итоги матча Мексикой (0:2) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«В первом тайме нас переиграли. Потом мы боролись, но так и не смогли забить тот гол, который бы придал нам уверенности. Я благодарен всем игрокам и стране за этот путь и это приключение, которое мы пережили вместе с ними. Я просто хочу сказать «спасибо», – приводит слова Беккачече официальный сайт ФИФА.

Специалист заявил, что оставляет свой пост.

«Наш контракт заканчивался с завершением чемпионата мира, а для нас чемпионат мира закончился сегодня. Мы не смогли достичь обещанного, провести лучший чемпионат мира в своей истории. Но мы оставили после себя наследие – очень сплоченную и похожую на семью команду.

То, что только что произошло… Ну, поистине чудесно. Это не стирает боль и печаль, которые испытывают люди, но поверьте, энтузиазма по поводу того, что нас ждет впереди, по-прежнему много.

Я прекрасно знаю, какое наследие было оставлено. Иногда планы бога таковы, и мы должны их принять. Это не то, что мы себе представляли или чего хотели бы. Мы хотели бы продолжить, если бы одержали победу. Еще одного матча было бы достаточно для достижения этой цели.

Таков футбол: важны результаты. Сегодня я должен попрощаться с прекрасной и замечательной семьей, но с огромной благодарностью, спокойствием и внутренней гармонией, зная, что мы отдали все силы», – сказал Беккачече.

  • Голы у Мексики забили Хулиан Киньонес на 22-й минуте и Рауль Хименес на 31-й.
  • 45-летний аргентинец Беккачече возглавлял сборную Эквадора с августа 2024 года.

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Источник: Спортс''
Чемпионат мира Эквадор Мексика Беккачече Себастьян
Комментарии (1)
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sir_Alex
1782903952
Такова тренерская доля 🤷‍♂️
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