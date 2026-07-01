Холанд пошутил о победном голе в ворота Кот-д'Ивуара

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался после выхода в 1/8 финала ЧМ-2026.

Норвежцы выиграли у Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.

Холанд забил победный гол на 86-й минуте, замкнув прострел с правого фланга.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Это безумие. Я очень горд быть частью этого путешествия.

Приятно видеть, как много это значит для всей Норвегии. Думаю, это навсегда изменит нашу страну.

Я очень устал и не выдержал бы дополнительного времени, поэтому должен был забивать», – заявил Холанд.