Сборная Кота-Д'ивуара по футболу

- 13 июня 2022
- 20:43 Вратарь Кот-д’Ивуара отстранен на 1,5 года за триметазидин. Его нашли и у Валиевой на Олимпиаде
- 21 мая 2022
- 11:45 Гассе – новый тренер сборной Кот-д'Ивуара
- 24 апреля 2022
- 12:10 Дрогба проиграл выборы на пост президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара
- 12 апреля 2022
- 15:24 Дрогба зарегистрировали кандидатом на пост президента Федерации футбола Кот-д'Ивуара 1
- 30 марта 2022
- 10:35 Англия не проигрывает 22 матча подряд в основное время. Это рекорд сборной 2
- 29 марта 2022
- 23:48 Товарищеские матчи. Испания забила пять мячей Исландии, Англия разгромила Кот-д'Ивуар
- 26 марта 2022
- 01:09 Товарищеский матч. Чуамени на 93-й минуте принес Франции победу над Кот-д’Ивуаром
- 26 января 2022
- 21:50 Кубок Африки. Кот-д’Ивуар вылетел от Египта из-за незабитого Байи пенальти в послематчевой серии 1
- 18:41 Кот-д’Ивуар – Египет: египтяне победили в последних четырех очных матчах плей-офф Кубка Африки
- 21 января 2022
- 00:47 Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
- 20 января 2022
- 20:58 Кубок Африки. Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея вышли в плей-офф, действующий победитель турнира Алжир вылетел
- 12 января 2022
- 23:51 Кубок Африки. Кот-д’Ивуар минимально победил Экваториальную Гвинею
- 30 декабря 2021
- 08:04 Дрогба и Яя Туре поедут со сборной Кот-д'Ивуара на Кубок африканских наций
- 29 декабря 2021
- 07:52 «Манчестер Юнайтед» передумал отпускать Байи на Кубок Африки до матча с «Бернли». Игрок уже был в аэропорту
- 30 марта 2021
- 22:59 Фото Главный арбитр матча Кот-д'Ивуар – Эфиопия потерял сознание за десять минут до конца игры 1
- 8 октября 2020
- 23:54 Товарищеские матчи. Англия разгромила Уэльс, Бельгия сыграла вничью с Кот-д'Ивуаром
- 2 августа 2020
- 23:20 Дрогба поборется за пост президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара
- 11 июля 2019
- 21:57 Кубок Африки. Кот-д’Ивуар проиграл Алжиру по пенальти в 1/4 финала
- 10 июля 2019
- 11:46 Орье получил травму запястья после удара кулаком по столу 1
- 8 июля 2019
- 20:56 Кубок Африки. Кот-д'Ивуар вышел в четвертьфинал благодаря голу Заха 1
- 2 июля 2019
- 01:48 Брат Заха: «Уилфрид с детства болеет за «Арсенал». Надеюсь, «Кристал Пэлас» пойдет навстречу в переговорах» 1