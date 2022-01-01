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Кот-д'Ивуар
Сборная Кота-Д'ивуара по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fif-ci.com/
Тренер:
Эмерса Фаэ
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Тренер Кот-д’Ивуара объяснил поражение от Норвегии
1 июля
Чемпионат мира 2026, 1-2 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
1 июля
Холанд пошутил о победном голе в ворота Кот-д'Ивуара
1 июля
1
Аршавин проанализировал гол Холанда: «Сделал дрожащей ногой»
1 июля
3
Дрогба обрушился на судей после вылета Кот-д'Ивуара с ЧМ-2026
30 июня
1
Только один игрок в 21-м веке забил больше голов в своих первых трех матчах ЧМ, чем Холанд
30 июня
Видео
Обзор матча Кот-д'Ивуар – Норвегия голы и лучшие моменты (Видео)
30 июня
ЧМ-2026. Норвегия прошла Кот-д'Ивуар (2:1) благодаря голу Холанда
30 июня
8
Эдегор повторил рекорд Беланова и Баллака на ЧМ
30 июня
Трансляция
Кот-д'Ивуар – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июня 2026
30 июня
Чемпионат мира 2026, 30 июня – 1 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
30 июня
Чемпионат мира 2026, 29-30 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
29 июня
Где смотреть матч Кот-д'Ивуар – Норвегия: во сколько прямая трансляция 30 июня 2026
29 июня
Кот-д`Ивуар – Норвегия: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026
29 июня
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Определились соперники Германии, Франции и Норвегии в 1/16 финала ЧМ-2026
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Адвокат объяснил поражение Кюрасао в последнем матче команды на ЧМ-2026
26 июня
Видео
Обзор матча Кюрасао – Кот-д'Ивуар голы и лучшие моменты (Видео)
26 июня
ЧМ-2026. Кот-д'Ивуар победил Кюрасао (2:0) и вышел в плей-офф
26 июня
3
Трансляция
Кюрасао – Кот-д'Ивуар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026
25 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Где смотреть матч Кюрасао – Кот-д'Ивуар: во сколько прямая трансляция 25 июня 2026
24 июня
Кюрасао – Кот-д`Ивуар: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026
24 июня
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
23 июня
3
Чемпионат мира 2026, 22-23 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
22 июня
1
1
2
3
4
5
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