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Кот-д`Ивуар – Норвегия: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

29 июня 2026 8:38
Кот-д'Ивуар - Норвегия
30 июн. 2026, вторник 20:00 | Чемпионат мира, 1/16 финала
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2.02
Победа Норвегии
Сделать ставку

Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Кот-д`Ивуаром и Норвегией пройдет 30 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум». Ивуарийцы заняли второе место в группе, уступив лишь Германии и обыграв Эквадор и Кюрасао, и подходят к плей-офф с надежной обороной – всего три пропущенных в пяти последних матчах. Норвегия вышла из группы со второго места, разгромив Ирак и Сенегал, но уступив Франции, и демонстрирует мощную атаку – 12 голов за последние пять встреч. Сможет ли дисциплинированная защита африканцев сдержать скандинавский атакующий шквал, или Норвегия продолжит свою голевую серию и пройдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Кот-д`Ивуара подходит к игре с отличными оборонительными показателями: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда забивает в трех последних матчах на турнире, а на групповом этапе обыграла Эквадор (1:0) и Кюрасао (2:0), уступив лишь Германии (1:2). Ивуарийцы действуют организованно в обороне, редко позволяя соперникам создавать моменты, но их атака не столь результативна, как у оппонента. В отсутствие личных встреч с Норвегией они будут полагаться на дисциплину и стандартные положения.

Норвегия подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 12 голов в пяти матчах (в среднем 2,4 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда забивает в трех последних матчах на турнире, разгромив Ирак (4:1) и Сенегал (3:2), но пропускает в трех последних, включая поражение от Франции (1:4). Скандинавы обладают мощным нападением, но их оборона не всегда надежна, что может дать шанс сопернику. В очных встречах с Кот-д`Ивуаром они не играли, но их атакующий потенциал делает их фаворитами в этом противостоянии.

Итоговый вывод: Норвегия имеет преимущество в атакующей мощи и способна забить даже организованной защите, тогда как Кот-д`Ивуар будет делать ставку на оборону и контратаки. Учитывая, что ивуарийцы редко пропускают больше одного гола, а норвежцы не всегда надежны в защите, матч может быть упорным. Однако класс и атакующий потенциал скандинавов должны принести успех. Наш прогноз – победа Норвегии.

Форма и история личных встреч

Кот-д`Ивуар редко пропускает и стабильно забивает на групповом этапе, тогда как Норвегия забивает много, но пропускает почти два гола за игру. Ранее сборные не встречались, что делает матч непредсказуемым, но текущая форма Норвегии, особенно в атаке, дает им преимущество.

Прогноз на победителя

Кот-д`Ивуар имеет надежную оборону и умеет добиваться результата, но Норвегия обладает более мощной атакой и способна вскрыть любую защиту. Учитывая атакующий потенциал скандинавов и их мотивацию в плей-офф, победа Норвегии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Норвегии с коэффициентом 2,02. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Кот-д`Ивуаром и Норвегией состоится 30 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Кот-д`Ивуар – Норвегия: смотреть онлайн

2.02
Победа Норвегии
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Чемпионат мира Норвегия Кот-д'Ивуар
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