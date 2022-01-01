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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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€ 40 млн

Базумана Туре

Хоффенхайм
2 марта 2006 (20)
#29 | Нападающий
175 см
Кот-д'Ивуар
Статистика Новости Трансферы
«Ливерпуль» рассмотрит игрока из Бундеслиги на замену Салаху
10 апреля
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