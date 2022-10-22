- 25 февраля
- 19:29 Бундеслига. «Боруссия» победила «Хоффенхайм» (1:0) и вышла на 1-е место, «Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» (2:1) 1
- 6 февраля
- 21:06 «Хоффенхайм» объявил об отставке главного тренера
- 2 февраля
- 00:38 Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Майнц» (4:0), «Лейпциг» прошел «Хоффенхайм» (3:1)
- 12 января
- 08:32 «Лидс» близок к рекордному трансферу в своей истории
- 2 января
- 21:56 Фото «Хоффенхайм» арендовал нападающего сборной Дании 1
- 22 октября 2022
- 18:24 Бундеслига. «Бавария» победила «Хоффенхайм», «Боруссия» Д – «Штутгарт» (5:0). «Байер» сыграл вничью с «Вольфсбургом»
- 17 сентября 2022
- 10:25 Фото «Олимпиакос» подписал футболистов «Марселя» и «Хоффенхайма»
- 2 сентября 2022
- 23:23 Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Хоффенхайм» и возглавила таблицу
- 20 августа 2022
- 18:30 Бундеслига. «Боруссия» Д уступила «Вердеру», ведя 2:0 к 89-й минуте 3
- 17 августа 2022
- 20:46 Кордоба может перейти из «Краснодара» в клуб Бундеслиги
- 8 августа 2022
- 20:08 Фото «Хоффенхайм» арендовал защитника «Лейпцига»
- 1 августа 2022
- 08:25 Фото «РБ Лейпциг» Тедеско заплатил 26 миллионов за защитника «Хоффенхайма»
- 23 июля 2022
- 13:20 Экс-защитник «Ливерпуля» Кабак за 5 миллионов перешел в «Хоффенхайм»
- 6 июля 2022
- 07:41 Фото «Кельн» купил форварда сборной Армении. На него претендовал «Краснодар»
- 20 июня 2022
- 21:18 «Манчестер Юнайтед» может купить за 30-35 миллионов защитника «Хоффенхайма» Раума
- 19 июня 2022
- 23:53 В «Хоффенхайме» прокомментировали новость об интересе к Сперцяну
- 11 апреля 2022
- 15:22 Судья приостановил игру после захода солнца, чтобы защитник «Лейпцига» смог поесть во время Рамадана 13
- 10 апреля 2022
- 22:20 Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско разгромил «Хоффенхайм» 1
- 19 марта 2022
- 19:28 Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм» 3
- 12 марта 2022
- 19:28 Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом», «Фрайбург» победил «Вольфсбург» 2
- 26 февраля 2022
- 00:29 Бундеслига. «Хоффенхайм» вырвал победу над «Штутгартом» и поднялся в зону ЛЧ
- 13 февраля 2022
- 21:42 Бундеслига. «Хоффенхайм» обыграл «Арминию» и поднялся в зону еврокубков 3
- 5 февраля 2022
- 19:26 Бундеслига. «Кельн» обыграл «Фрайбург», «Унион» уступил «Аугсбургу»
- 1 февраля 2022
- 13:45 Фото Форвард сборной Армении Адамян перешел из «Хоффенхайма» в «Брюгге»
- 22 января 2022
- 19:26 Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Хоффенхайм», «Байер» разгромил «Аугсбург» и другие результаты
- 15 января 2022
- 19:25 Бундеслига. «Бавария» с хет-триком Левандовски разгромила «Кельн», «Лейпциг» Тедеско обыграл в гостях «Штутгарт» 2