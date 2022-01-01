Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бундеслига 2026/2027
Команды
Хоффенхайм
Новости
€ 254 млн
Хоффенхайм - новости команды
Зинсхайм
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Сайт:
http://www.achtzehn99.de
Тренер:
Кристиан Илцер
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Хоффенхайм» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Хоффенхайм» – «Штутгарт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
11 сентября
«Хоффенхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Хоффенхайм» – «Боруссия Д»: кто победит в матче 2-го тура Бундеслиги 2026/2027
4 сентября
«Кельн» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Кельн» – «Хоффенхайм»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027
28 августа
«Барселона» рассматривает пять форвардов, помимо Альвареса
18 июля
1
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Нагельсман ответил, будет ли Нойер основным вратарем сборной Германии на ЧМ-2026
21 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Трансляция
«Боруссия» Менхенгладбах – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Боруссия» М – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.72
15 мая
Трансляция
«Хоффенхайм» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
Трансляция
«Хоффенхайм» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Хоффенхайм» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.58
1 мая
Трансляция
«Гамбург» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
«Гамбург» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.82
24 апреля
Трансляция
«Хоффенхайм» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
«Хоффенхайм» – «Боруссия Д»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 2.45
17 апреля
Трансляция
«Аугсбург» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026
10 апреля
«Ливерпуль» рассмотрит игрока из Бундеслиги на замену Салаху
10 апреля
«Аугсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.53
9 апреля
Трансляция
«Хоффенхайм» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
Трансляция
«РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026
20 марта
«РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 20 марта 2026 с коэффициентом 1.9
19 марта
Трансляция
«Хоффенхайм» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026
14 марта
«Хайденхайм» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.6
6 марта
«Хоффенхайм» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.55
27 февраля
1
2
3
4
5
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
2
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+