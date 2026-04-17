«Хоффенхайм» – «Боруссия Д»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 2.45

17 апреля 2026 9:04
Хоффенхайм - Боруссия Д
18 апр. 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 30 тур
2.45
Победа «Боруссии Д»
18 апреля в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своeм поле примет дортмундскую «Боруссию». Хозяева переживают кризис и не могут выиграть 4 матча, а гости ведут борьбу за чемпионство и находятся в отличной форме. «Боруссия» является явным фаворитом.

«Хоффенхайм»

Хозяева подходят к этому матчу в ужасном состоянии. Четыре матча без побед, а оборона просто разваливается: 3 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр! Хоффенхайм пропускает в 8 последних матчах подряд – это катастрофа для команды, которая претендовала на еврокубки. В атаке ещe теплится жизнь – 1.4 гола за игру, и забивают в 3 последних матчах. Но когда пропускаешь 3 за матч, даже такая атака не спасает. В личных встречах с «Боруссией» статистика удручающая: 11 из 13 последних матчей без побед.

«Боруссия Д»

Дортмундцы продолжают погоню за «Баварией» и уверенно занимают 2-е место. Команда в отличной форме: забивают в 11 из 13 последних матчей, а в последних 5 играх пропускают всего 0.8 гола за игру. Оборона – главный козырь в последнее время. В гостях «Боруссия» чувствует себя уверенно, а в личных встречах с «Хоффенхаймом» у них просто феноменальная статистика: 11 из 13 матчей без поражений и 12 матчей с забитыми голами. В последнем туре дортмундцы уступили «Байеру» (0:1), но это не должно сбить их с победного курса.

Факты о командах

«Хоффенхайм»

  • Четыре матча без побед
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В среднем: 1.40 гола забито, 3.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не может выиграть у «Боруссии» в 11 из 13 последних очных матчей
  • Забивает в 3 последних матчах

«Боруссия Д»

  • Борется за чемпионство (2-е место)
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем: 1.80 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 11 из 13 последних очных матчей с «Хоффенхаймом»
  • Забивает в 12 последних очных встречах

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Боруссия Д»

«Хоффенхайм» в ужасной форме: 4 матча без побед и дырявая оборона (3 пропущенных за игру). «Боруссия» – команда совсем другого уровня, борющаяся за чемпионство. Дортмундцы имеют феноменальную статистику личных встреч и стабильно забивают хозяевам. Гости должны побеждать и продолжать погоню за «Баварией». Хозяева могут забить – они забивают в 3 последних матчах, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Боруссии Д» – коэффициент 2.45
  • Обе забьют – да

Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Боруссия Д Хоффенхайм
Другие прогнозы
18.04.2026
10:00
2.30
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
СКА-Хабаровск - Ротор
Победа «Ротора»
18.04.2026
12:00
1.58
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Оренбург - Локомотив
Фора «Локомотива» (0)
18.04.2026
14:00
1.97
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск - Минск
Обе забьют
18.04.2026
14:30
1.62
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Брентфорд - Фулхэм
Обе забьют
18.04.2026
15:00
1.57
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Уфа - Черноморец
Тотал меньше 2.5 голов
18.04.2026
15:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай - Астана
Обе забьют – да 
