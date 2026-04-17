18 апреля в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своeм поле примет дортмундскую «Боруссию». Хозяева переживают кризис и не могут выиграть 4 матча, а гости ведут борьбу за чемпионство и находятся в отличной форме. «Боруссия» является явным фаворитом.

Хозяева подходят к этому матчу в ужасном состоянии. Четыре матча без побед, а оборона просто разваливается: 3 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр! Хоффенхайм пропускает в 8 последних матчах подряд – это катастрофа для команды, которая претендовала на еврокубки. В атаке ещe теплится жизнь – 1.4 гола за игру, и забивают в 3 последних матчах. Но когда пропускаешь 3 за матч, даже такая атака не спасает. В личных встречах с «Боруссией» статистика удручающая: 11 из 13 последних матчей без побед.

Дортмундцы продолжают погоню за «Баварией» и уверенно занимают 2-е место. Команда в отличной форме: забивают в 11 из 13 последних матчей, а в последних 5 играх пропускают всего 0.8 гола за игру. Оборона – главный козырь в последнее время. В гостях «Боруссия» чувствует себя уверенно, а в личных встречах с «Хоффенхаймом» у них просто феноменальная статистика: 11 из 13 матчей без поражений и 12 матчей с забитыми голами. В последнем туре дортмундцы уступили «Байеру» (0:1), но это не должно сбить их с победного курса.

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Боруссия Д»

«Хоффенхайм» в ужасной форме: 4 матча без побед и дырявая оборона (3 пропущенных за игру). «Боруссия» – команда совсем другого уровня, борющаяся за чемпионство. Дортмундцы имеют феноменальную статистику личных встреч и стабильно забивают хозяевам. Гости должны побеждать и продолжать погоню за «Баварией». Хозяева могут забить – они забивают в 3 последних матчах, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки.

Рекомендованные ставки