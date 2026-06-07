8 июня 2026 года в 22:00 сборные Нигера и Мавритании сыграют в товарищеском матче.

Нигер

Нигер находится в кризисе: команда не может выиграть в 5 последних матчах. Атака слабая – 0.80 гола в среднем за 5 игр (4 гола в 5 матчах). Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом матче ничья с Бенином (1:1). Хозяева выглядят неуверенно.

Мавритания

Мавритания в ещe более глубоком кризисе: команда не может выиграть в 7 последних матчах и пропускает в 5 последних. Атака слабая – 0.60 гола в среднем за 5 игр (3 гола в 5 матчах). Оборона дырявая – 1.80 пропущенных. В прошлом матче ничья с Анголой (1:1). Гости выглядят ещe хуже.

Факты о командах

Нигер

5 матчей без побед

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.20 пропущено

Ничья с Бенином (1:1)

Мавритания

7 матчей без побед

За 5 матчей: 0.60 забито, 1.80 пропущено

Пропускают в 5 последних матчах

Ничья с Анголой (1:1)

Прогноз на матч Нигер – Мавритания

Встречаются две кризисные команды. Нигер дома выглядит чуть предпочтительнее. Ожидается равный матч с минимумом голов. Хозяева как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки